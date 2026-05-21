Nach einer Nacht mit Alkohol und Drogen prügelte Thomas R. mit einer Weinflasche und Fäusten zwei alte Frauen nieder, die Zufallsopfer leiden bis heute. Nun ist er in München wegen versuchten Mordes verurteilt worden.

„Dass Sie mit dem Urteil nicht glücklich sind, sieht man Ihnen an“, sagt Elisabeth Ehrl zum Angeklagten Thomas R. (Name geändert), nachdem sie ihn wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung für neun Jahre ins Gefängnis geschickt hat. „Aber so eine erschreckend sinnlose und massive Tat fordert entsprechende Konsequenzen.“ Thomas R. ist der einst erfolgreiche Headhunter, der vergangenes Jahr betrunken und zugekokst in einer Wohnanlage geklingelt und eine 86 Jahre alte, gehbehinderte Frau mit einer Weinflasche niedergeprügelt und eine weitere Frau ebenfalls schwer verletzt hatte.