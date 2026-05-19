Vier Nächte nicht geschlafen, Alkohol und Kokain in rauen Mengen, und dann habe sich „ein Schleier“ über ihn gelegt und er habe „bedrohliche Schatten“ gesehen. So erklärte Thomas R. (Name geändert) am Landgericht München I die Tatsache, dass er vor gut einem Jahr zwei Seniorinnen mit einer Weinflasche, Fäusten und Tritten brutal niedergeprügelt hatte. Aber kann Kokain derartige Blackouts auslösen? Ist man mit der von ihm angegebenen Alkoholmenge bei knapp acht Promille lebensfähig? Zwei Gutachterinnen fanden durchaus relevante Antworten.
Prozess um brutale AttackeWer ist der Headhunter, der im Koksrausch wahllos Seniorinnen verprügelte?
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Thomas R. soll nach einer Drogennacht bei alten Menschen geklingelt und sie attackiert haben. Beim Prozess geht es nun um seine Lebensgeschichte – und die Frage: Kann Kokain derartige Blackouts auslösen?
Von Susi Wimmer
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