Vier Nächte nicht geschlafen, Alkohol und Kokain in rauen Mengen, und dann habe sich „ein Schleier“ über ihn gelegt und er habe „bedrohliche Schatten“ gesehen. So erklärte Thomas R. (Name geändert) am Landgericht München I die Tatsache, dass er vor gut einem Jahr zwei Seniorinnen mit einer Weinflasche, Fäusten und Tritten brutal niedergeprügelt hatte. Aber kann Kokain derartige Blackouts auslösen? Ist man mit der von ihm angegebenen Alkoholmenge bei knapp acht Promille lebensfähig? Zwei Gutachterinnen fanden durchaus relevante Antworten.