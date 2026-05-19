Zum Hauptinhalt springen

Prozess um brutale AttackeWer ist der Headhunter, der im Koksrausch wahllos Seniorinnen verprügelte?

Lesezeit: 2 Min.

Thomas R. muss sich vor dem Landgericht München I verantworten.
Thomas R. muss sich vor dem Landgericht München I verantworten. Susi Wimmer

Thomas R.  soll nach einer Drogennacht bei alten Menschen geklingelt und sie attackiert haben. Beim Prozess geht es nun um seine Lebensgeschichte – und die Frage: Kann Kokain derartige Blackouts auslösen?

Von Susi Wimmer

Vier Nächte nicht geschlafen, Alkohol und Kokain in rauen Mengen, und dann habe sich „ein Schleier“ über ihn gelegt und er habe „bedrohliche Schatten“ gesehen. So erklärte Thomas R. (Name geändert) am Landgericht München I die Tatsache, dass er vor gut einem Jahr zwei Seniorinnen mit einer Weinflasche, Fäusten und Tritten brutal niedergeprügelt hatte. Aber kann Kokain derartige Blackouts auslösen? Ist man mit der von ihm angegebenen Alkoholmenge bei knapp acht Promille lebensfähig? Zwei Gutachterinnen fanden durchaus relevante Antworten.

Zur SZ-Startseite

Prozess in München
:„Mit wuchtigen Schlägen“: Seniorin schildert Attacke des zugekoksten Headhunters

Mit Fäusten und einer Weinflasche verprügelt Thomas R. eine gehbehinderte Frau. Beim Prozess zeigt sich: Der brutale Angriff zerstörte nicht nur ein Leben.

SZ PlusVon Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite