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Prozess in München„Mit wuchtigen Schlägen“: Seniorin schildert Attacke des zugekoksten Headhunters

Lesezeit: 3 Min.

Der angeklagte 34-jährige Headhunter vor dem Münchner Landgericht.
Der angeklagte 34-jährige Headhunter vor dem Münchner Landgericht. Susi Wimmer

Mit Fäusten und einer Weinflasche verprügelt Thomas R. eine gehbehinderte Frau. Beim Prozess zeigt sich: Der brutale Angriff zerstörte nicht nur ein Leben.

Von Susi Wimmer

Irmgard M. (Name geändert) schweigt, hält ihr Taschentuch fest umklammert, presst es an den Mund, dann sagt sie: „Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich noch schlimmer verletzt worden wäre.“ Kurz legt sich über den Gerichtssaal bleierne Stille, jeder weiß, was sie damit meint. Irmgard M. ist 87 Jahre alt, sie ist auf einen Rollator angewiesen. Aber all das störte Thomas R. (Name geändert) nicht, als er nach eigenen Angaben völlig willkürlich im Mai vergangenen Jahres die Seniorin an ihrer Haustür mit Fäusten und einer Weinflasche niederprügelte. Thomas R. behauptet, er habe nach einer Feiernacht mit Kokain und Alkohol „bedrohliche Schatten“ gesehen. Wegen versuchten Mordes muss er sich vor dem Landgericht München verantworten.

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