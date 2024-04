Von Susi Wimmer

Noch im April dieses Jahres starten an den Oberlandesgerichten in Stuttgart, Frankfurt und München Prozesse gegen Mitglieder der "Gruppe Reuß", ein Reichsbürger-Netzwerk, das einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Aber ist Martin E. einer von ihnen, ein kleiner, unscheinbarer Mann, der 2022 auf Twitter die Ermordung zweier Polizisten im Landkreis Kusel mit "Söldner Gesocks, kein Mitgefühl, keine Gnade" kommentierte und zu Hause ein ganzes Arsenal an Waffen und Munition hortete?