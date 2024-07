Prozess in München :Streit um Handyvertrag endet beinahe tödlich

Prozess in München

Von Andreas Salch

Abdul A. soll seinen Freund bei einem Streit fast ermordet haben – wegen eines Handyvertrags. Blitzschnell soll der 24-Jährige seinem Opfer in den frühen Morgenstunden des 9. Juli vergangenen Jahres auf der Mainaustraße in Aubing mit einem Messer eine 26 Zentimeter lange und bis zu zwei Zentimeter tiefe Wunde im Hals- und Nackenbereich zugefügt haben. Abdul A. sagte später in der Untersuchungshaft zu einem Psychiater, der ihn unter anderem zur Tat befragte: „Ich war nicht ich.“