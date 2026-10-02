Fünf Männer werden vor dem Landgericht beschuldigt, Insassen der Justizvollzugsanstalt Stadelheim Rauschgift und Mobiltelefone besorgt zu haben. Wie sie die Kontrollen mit Hilfe des muslimischen Seelsorgers umgingen.

Man sieht den Männern an, dass sie nicht auf Konfrontation aus sind. Alle fünf tragen sie weiße Hemden, es wirkt, als seien sie sehr darauf bedacht, ein gutes Bild abzugeben, Kleider machen schließlich Leute. Nachdem die Anklage verlesen ist und die fünf Beschuldigten Angaben zur Sache machen können, bestätigt sich der erste Eindruck. Sie räumen einen Großteil der Vorwürfe ein, die ihnen zur Last gelegt werden.