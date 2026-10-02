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Prozess in MünchenDrogen und Handys ins Gefängnis geschmuggelt – angeklagt ist auch ein Geistlicher

Lesezeit: 2 Min.

Zwei der fünf Angeklagten (ganz links und rechts) mit ihren Anwälten vor dem Landgericht München I.
Zwei der fünf Angeklagten (ganz links und rechts) mit ihren Anwälten vor dem Landgericht München I.
Britta Schultejans/dpa

Fünf Männer werden vor dem Landgericht beschuldigt, Insassen der Justizvollzugsanstalt Stadelheim Rauschgift und Mobiltelefone  besorgt zu haben. Wie sie die Kontrollen mit Hilfe des muslimischen Seelsorgers umgingen.

Von Linus Freymark

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Man sieht den Männern an, dass sie nicht auf Konfrontation aus sind. Alle fünf tragen sie weiße Hemden, es wirkt, als seien sie sehr darauf bedacht, ein gutes Bild abzugeben, Kleider machen schließlich Leute. Nachdem die Anklage verlesen ist und die fünf Beschuldigten Angaben zur Sache machen können, bestätigt sich der erste Eindruck. Sie räumen einen Großteil der Vorwürfe ein, die ihnen zur Last gelegt werden.

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