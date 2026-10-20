Wenn es brennt, rücken Feuerwehrleute in aller Regel aus, um zu helfen. Nicht umsonst lautet das Leitmotiv der Feuerwehr „Retten, Löschen, Bergen, Schützen.“ Der 21-Jährige, der am Montagvormittag auf der Anklagebank des Münchner Amtsgerichts Platz genommen hat, hat vor dieser Rettungskette womöglich noch eine weitere Aufgabe für sich selbst hinzugefügt: Brände selbst legen. Das zumindest wirft die Staatsanwaltschaft dem jungen Mann vor. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr soll er mehrere Brände im Münchner Süden gelegt haben, um sich bei den darauffolgenden Einsätzen zu profilieren.

In vier Fällen wirft ihm die Anklage Sachbeschädigung und schwere Brandstiftung vor. So soll er im Sommer 2023 zunächst einen Container in einem Mülltonnenhäuschen angezündet und dadurch einen Sachschaden von rund 7000 Euro verursacht haben. Im Herbst desselben Jahres soll der damals 18-Jährige dann eine städtische Grünfläche in Brand gesteckt haben. Dabei verkohlte Buschwerk und eine Hecke. Kurz darauf soll dann ein Bauschuttcontainer des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) durch die Nachhilfe des jungen Mannes in Flammen aufgegangen sein.

Im Gegensatz zu diesen beiden eher kleineren Fällen, wurde es Ende November 2023 richtig teuer für die Geschädigten und ihre Versicherungen. Beim Brand eines Kellerabteils in dem Wohnkomplex, in dem auch der Angeklagte wohnte, entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Die Flammen müssen wüst um sich geschlagen haben. Die Bilder vom Tatort, die im Gerichtssaal präsentiert werden, zeigen verrußte Wände und Decken.

Dem ermittelnden Polizeibeamten zufolge habe es in allen Fällen Hinweise auf Brandstiftung gegeben. Weil sich alle Tatorte in unmittelbarer Nähe zum Wohnort des Angeklagten befanden, fiel der Verdacht schnell auf ihn. Doch auch das Verhalten des jungen Mannes erweckte das Misstrauen seiner Kameraden bei der Freiwilligen Feuerwehr. So soll er zum Teil bereits in seiner Einsatzhose auf der Wache erschienen sein, bevor ein Alarm eingegangen war –ein für Feuerwehrler ungewöhnliches Vorgehen.

Dem jungen Mann aber, der laut Anklage ja wusste, dass ein Notruf eingehen würde, soll sein Verhalten dabei geholfen haben, als Erster am Fahrzeug zu sein und somit auch aktiv bei Löschangriffen dabei zu sein. Als junges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr habe er dies zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Brandstiftungen erst seit Kurzem gedurft, erklärt der Polizeibeamte, der die Ermittlungen geführt hat.

Der 21-Jährige auf der Anklagebank blickt im Gerichtssaal die meiste Zeit zu Boden. Zu den Vorwürfen äußern möchte er sich nicht, lediglich zur Person macht er Angaben. Nach eigener Aussage befindet er sich im dritten Lehrjahr als Baugeräteführer. Wenn er die Abschlussprüfung schafft – die Chancen stünden gut, sagt seine Anwältin – werde er von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. In seiner Freizeit spiele er gerne Videospiele, sagt der junge Angeklagte. Und: „Mein Hobby ist Lego sammeln.“ Im November sind weitere Prozesstage angesetzt. Das Gericht hat zahlreiche Zeugen geladen, um die Hintergründe der Brandserie vor drei Jahren aufzuklären.