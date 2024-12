Von Andreas Salch

Als Baran L. (Name geändert) in der Nacht des 8. Dezember vergangenen Jahres den Polizeinotruf wählte, sollen ihm seine vermeintlichen Entführer Albi D. und Gerald M. auf den Fersen gewesen sein. Erst zwei Tage vor diesem Telefonat war er den beiden angeblich entkommen und hatte sich in einem Motel in Putzbrunn versteckt, von wo aus er die Polizei anrief. Was er zu erzählen hatte, ließ die Beamten aufhorchen. Seit Dienstag müssen sich Albi D. und Gerald M. vor der 3. Strafkammer am Landgericht München I verantworten. Es geht um erpresserischen Menschenraub, versuchte besonders schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung.