106 Einbrüche in fünf Monaten

Von Linus Freymark

Wegen mehr als 100 Einbrüchen hat das Landgericht München I einen 34-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt. Insgesamt konnte die Polizei dem Mann von Januar bis Mai vergangenen Jahres 106 Einbrüche in ganz München nachweisen. Verurteilt wurde er nun für acht schwerwiegendere Delikte, da sich die Strafverfolgungsbehörden aufgrund der schwierigen Beweisführung auf die Fälle konzentrieren, die für das Strafmaß entscheidend sind. Kleinere und gescheiterte Einbrüche wurden also nicht vor Gericht verhandelt.

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler dem 34-Jährigen, nachdem er im Mai 2020 in den Keller eines Wohnhauses im Westend eingebrochen war. Durch Fingerabdrücke, DNA-Spuren und die Aufzeichnungen aus Überwachungskameras konnten die Beamten dem Mann nach seiner Festnahme immer mehr bislang noch ungeklärte Einbrüche zuordnen. Insgesamt stahl der 34-Jährige in dem knappen halben Jahr, in dem er die Straftaten beging, Gegenstände im Wert von mehr als 200 000 Euro.

Einen Großteil des Diebesgutes verkaufte der 34-Jährige nach seinen erfolgreichen Beutezügen. Zudem verursachte er bei seinen Versuchen, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, Sachschäden in Höhe von zusammengerechnet 150 000 Euro. Besonderes Augenmerk schien der 34-Jährige auf soziale Einrichtungen gelegt zu haben: In diese brach er nach Polizeiangaben am häufigsten ein. Wohnanlagen versuchte er eher zu meiden - eine Taktik, deren noch konsequentere Anwendung ihm womöglich die Freiheitsstrafe erspart hätte.