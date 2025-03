Joel A. ist angeklagt wegen bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge. Es geht um ein Drogengeschäft in Milbertshofen Anfang Juni vergangenen Jahres. Für eine Strafkammer nichts Besonderes. Doch bei der Übergabe in der Schmalkaldener Straße wurde der mutmaßliche Dealer niedergeschossen. Er erlag seiner Verletzung. Joel A., so der Verdacht der Staatsanwaltschaft, könnte mit am Tatort gewesen sein. Beweise hierfür gibt es jedoch nicht. Also schweigt der 26-Jährige vorerst.

Sicher ist den Ermittlungen zufolge aber, dass Joel A. den mutmaßlichen Todesschützen Ihab L. kennt. Der 21-Jährige soll bei dem Drogendeal seinem Opfer mit einer Pistole, Kaliber 6,5 Millimeter, in den Oberkörper geschossen haben. Joel A. soll danach die Flucht für Ihab L. nach Hanau organisiert haben, wo dieser untertauchen wollte. Ebenso wie Joel A. sitzt Ihab L. derzeit in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde inzwischen Anklage vor einer anderen Strafkammer am Landgericht München I erhoben.

Joel A. und Ihab L. sollen sich den Ermittlungen zufolge darauf verständigt haben, „Marihuana in großer Menge“ zu besorgen und weiterzuverkaufen. Dazu sollen sie, womöglich unter Vermittlung von bislang unbekannten Personen, Kontakt zu dem später getöteten Dealer Deniz D. aufgenommen haben. D. bot laut Anklage in München über einen Telegram-Kanal „Marihuana in guter Qualität und in großer Menge“ an. Da Ihab L. nicht aus München stammt, soll Joel A. für ihn bei dem geplanten Deal „zumindest als Mittelsmann und ‚Kenner der Münchner Szene‘“ fungiert haben.

Am 3. Juni 2024, einem Montag, hatten sich Joel A. und sein mutmaßlicher Komplize Ihab L. mit Deniz D. in Milbertshofen verabredet, um ihm drei Kilogramm Marihuana zum Preis von rund 15 000 Euro abzukaufen. Ihab L. holte zunächst Joel A. mit seinem Audi A 3 Sportback an dessen Wohnort in Germering ab. Anschließend fuhren sie nach München.

Joel A. soll nicht nur gewusst haben, dass sich in dem Wagen eine halbautomatische Selbstladepistole befand. Ihm soll auch bewusst gewesen sein, dass Ihab L.vorhatte, Deniz D. mit der Waffe dazu zu drängen, ihm das Marihuana entweder ohne Bezahlung oder zu einem geringeren Preis zu überlassen.

Ob Joel A. bei dem Treffen dann aber tatsächlich dabei war oder schon vorher in der Nähe des Tatorts abgesetzt wurde, ist laut Anklage unklar. Das Treffen zwischen Ihab L. und Deniz D. fand gegen 16.30 Uhr statt und lief aus dem Ruder. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf mutmaßlich der 21-Jährige Deniz D. in den Oberkörper schoss. Danach ergriff Ihab L. mit den drei Kilogramm Marihuana die Flucht. Joel A. verkaufte diese Drogen später laut Anklage. Der Prozess dauert an.