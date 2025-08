Der Mann habe plausibel die Umstände seines Fehlverhaltens dargelegt, sagte die Richterin. Er habe damals seinen Job verloren, eine Beziehung sei in die Brüche gegangen und er sei deshalb in einer Lebenskrise gewesen. Zuvor war der Mann bereits zweimal wegen Verstößen gegen Weisungen verurteilt worden, einmal zu einer Geldstrafe, einmal zu einer dreimonatigen Haftstrafe. Im August 2024 lief die Führungsaufsicht aus. Inzwischen habe er wieder in seinen alten, positiven Verlauf zurückgefunden, sagte die Richterin. Zudem habe er keine Delikte im Bereich der Gewaltstraftaten begangen.

Der Fall Dominik Brunner sorgte 2009 bundesweit für Aufsehen. Am S-Bahnhof im Münchner Stadtteil Solln hatte sich der Manager damals schützend vor Jugendliche gestellt, die von jungen Männern bedroht wurden. Der Geschäftsmann aus Ergoldsbach in Niederbayern wurde schwer verletzt und starb später in einer Klinik an einem Herzstillstand. Brunner gilt seither als Vorbild für Zivilcourage, er bekam posthum zahlreiche Ehrungen.2010 verurteilte das Landgericht München I zwei junge Männer zu mehrjährigen Jugendstrafen. Der heute 34 Jahre alte Mann wurde als Haupttäter zu neun Jahren und zehn Monaten Jugendstrafe wegen Mordes und Beihilfe zur versuchten räuberischen Erpressung verurteilt, die er bis 2019 verbüßte.