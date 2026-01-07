„Momentan wird München mit Kokain überschwemmt“, sagt Rechtsanwalt Stefan Korn. Und welche Auswüchse das nach sich zieht, kann man aktuell vor der 4. Jugendstrafkammer am Landgericht München sehen: Vier junge Männer sind angeklagt, der älteste gerade mal 25 Jahre alt. Sie bewegen sich in einem Milieu, in dem es um Drogendeals im großen Stil geht, um Hunderttausende von Euro, aber auch darum, dass sich Drogenbanden gegenseitig überfallen und den Stoff „abziehen“. Da ist von Prügel, Folter und Mord die Rede. Und es geht auch um offenbar unbelehrbare Intensivtäter, die sich angesichts des anstehenden Strafmaßes geschockt geben.
Prozess gegen mutmaßliche Dealer
Vier junge Männer sollen Dealer überfallen und den Stoff selbst verkauft haben. Die Verteidiger sprechen von einem minder schweren Fall. Der Prozess bietet Einblicke in eine Welt aus Geld, Gewalt und Rache.
Von Susi Wimmer
Ein Fahnder der Polizei zeigt bei einer Tour durch die Samstagnacht, wie in München konsumiert und gedealt wird. Nicht diskret, sondern beinahe unverschämt offen.
