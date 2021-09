Wenn Reporterinnen und Reporter nicht gründlich aus den Gerichtssälen berichten können, schadet das nicht nur den Medien, es gefährdet auch das Vertrauen in den Rechtsstaat. Das Problem ist nur: Man lässt sie nicht.

Von Max Hägler, Annette Ramelsberger und Jana Stegemann

Was kümmert es die Öffentlichkeit, dass selbst in den größten Münchner Gerichtssaal im Strafjustizzentrum nur noch sechs Journalisten gelassen werden? Was ist wichtig daran, dass Gerichtsreporterinnen sich vor einem Prozess wie dem gegen den Fußballer Jérôme Boateng oder gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler die Nacht um die Ohren schlagen müssen, mit Campinghockern vor dem Gericht campieren, um dann morgens vielleicht einen dieser raren Plätze zu ergattern? Und wen juckt es, dass Journalisten nirgendwo auf die Toilette gehen können, während sie da die Nacht durchstehen? Ist das einfach nur Selbstmitleid von Reportern - abzubuchen unter der Überschrift: "Augen auf bei der Berufswahl"?