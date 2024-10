Knapp ein Jahr nach einem lebensgefährlichen Dolchstoß auf seinen Bruder hat sich ein wegen Mordversuchs angeklagter Mann zu den Vorwürfen geäußert. Das teilte ein Gerichtssprecher in München mit, ohne Details zu nennen. Nach Erkenntnis der Ermittler saßen die Brüder am Tatabend, dem 7. November 2023, gemeinsam in ihrem Zimmer in der elterlichen Wohnung in München. Während der Jüngere für eine Klausur am folgenden Tag lernte, soll der Angeklagte laut Nachrichten auf seinem Handy gehört haben.