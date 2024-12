Fast könnte man den Eindruck gewinnen, dass für die Angestellten einer Münchner Speditionsfirma jeden Tag Bescherung war: Ein einziger Selbstbedienungsladen etwa für Bremsscheiben, die man verhökern und damit im Laufe der Jahre fast eine Viertelmillion Euro ergaunern konnte. Der Nachtdisponent verdiente gut daran, einige Fahrer ebenso. Und was der Chef nun wusste oder nicht, steht in den Weihnachtssternen. Nur der Mann im Retouren-Zentrum versicherte vor dem Amtsgericht: „Ich habe in der Firma andere illegale Dinge getan, aber mit den Bremsscheiben habe ich nichts zu tun.“