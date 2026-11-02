Dieser Iwan muss ein schrecklicher sein, so schildert es zumindest Thomas E. (Name geändert): Seit zehn Jahren tauche er in seiner Wohnung auf, verabreiche ihm K.-o.-Tropfen und missbrauche ihn. Und, so kann es sich der 44-jährige Thomas E. vorstellen, Iwan muss es auch gewesen sein, der im März dieses Jahres Feuer in seiner Wohnung in Pasing gelegt habe. Auf der Anklagebank vor dem Landgericht München I sitzt allerdings Thomas E. selbst. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Brandstiftung in dem Mehrfamilienhaus vor, ausgeführt „im Zustand der Schuldunfähigkeit“.

„Ich habe mich in Haar damit auseinandergesetzt, dass es passieren kann, dass mir keiner glaubt“, sagt Thomas E. In Haar, damit meint der 44-Jährige das Isar-Amper-Klinikum für psychiatrische Erkrankungen im Osten der Stadt. Dort ist E. aktuell untergebracht. In ihrer Antragsschrift geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass E. an einer psychotischen Erkrankung leidet, „am ehesten in Form einer paranoiden Schizophrenie“, wobei man auch einen Zusammenhang mit einer HIV-Infektion nicht ausschließen könne.

So wie Thomas E. erzählt, wirkt alles durchaus strukturiert und klar, er beantwortet Fragen, weiß sich auszudrücken. Nur das, was er erzählt, klingt unglaublich: Vor 16 Jahren sei dieser Iwan das erste Mal in seiner Wohnung aufgetaucht. Wie er hineinkam? „Ich wohne im ersten Stock, da kann man über ein offenes Fenster oder die Balkontüre kommen“, sagt E. Anfangs habe Iwan mit russischem Akzent gesprochen, „aber der war aufgesetzt und hat sich verflüchtigt mit den Jahren“. Iwan rieche nach Alkohol, schwitze stark, habe ölige Haut und betäube ihn bei diesen „Treffen“, um ihm dann „ein Riesenpaket“ an Drogen und Tabletten zu verabreichen – und um sich an ihm zu vergehen.

So sei es auch am Abend des 8. März 2026 gewesen. Als er wieder erwacht sei aus der Betäubung, habe er die Wohnung verlassen wollen und Iwan habe gesagt: „Das wirst du bereuen.“ Dann sei er hinausgelaufen in den Park.

Die Staatsanwaltschaft hingegen ist davon überzeugt, dass Thomas E. gegen 21.45 Uhr das Feuer selbst gelegt hat. Zum einen soll er sein Bett im Fußbereich angezündet sowie im Wohnzimmer eine Couch in Brand gesetzt haben. Dann soll er türknallend die Brandwohnung verlassen haben. Eine Nachbarin, die auf den Balkon trat, bemerkte den Rauch und klingelte die weiteren neun Parteien aus den Wohnungen. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Es habe die Möglichkeit bestanden, dass „das Brandgeschehen bis zum Vollbrand eskaliert“, so sieht es die Staatsanwaltschaft. Sachverständige schätzten den Sachschaden auf 100 000 Euro, verletzt wurde niemand.

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Ein Brandfahnder berichtet von den Ermittlungen, von Zeugen, die im Haus leben und die von ständigen lauten, aggressiven Schreien aus dem ersten Stock berichten. Keiner aber habe jemals bei Thomas E. einen Besucher gesehen. Die Mitbewohner hätten von der psychischen Erkrankung E.s gewusst. „Für mich haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass andere Personen zum Tatzeitpunkt anwesend waren“, sagt der Ermittler. Deshalb habe man Thomas E. zur Fahndung ausgeschrieben und tags darauf bei einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof festgenommen.

Bei der körperlichen Untersuchung hätten sich keine Hinweise ergeben, die in Verbindung mit dem Feuer stünden, berichtet der Kriminaloberkommissar, also etwa angesengte Härchen oder Wimpern. Ob denn die Kleidung seines Mandanten sichergestellt und untersucht worden sei, fragt Rechtsanwalt Marcel Blobel. Der Ermittler verneint.

In der Wohnung fanden sich Feuerzeuge und Flüssigkeiten, die als Brandbeschleuniger gedient haben könnten. Laut dem Kriminalpolizisten war das Handy von Thomas E. bis zur Tatzeit um 21.45 Uhr in seinem Router eingeloggt, dann sei die Verbindung unterbrochen worden. Im Blut und in den Haaren von E. fanden sich Amphetamine und Crystal Meth. „Ich nehme keine Drogen“, versichert Thomas E., die habe ihm sicherlich Iwan verabreicht.

Bis zum Ende der Woche will sich die 3. Strafkammer ein Urteil darüber bilden, ob Thomas E. eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Klinik bleiben muss.