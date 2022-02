Weil er in der Haft Geld verdienen wollte, legte ein 63-Jähriger in der Botanischen Staatssammlung Feuer - und vernichtete dabei unwiederbringliche Sammlungen von Pflanzen und Samen.

Von Andreas Salch

"Wenn ich was anzünde, kommt bestimmt die Polizei", habe er sich gedacht, sagt Oskars S. Und so war es auch. In der Nacht des 16. August 2021 schlug der 63-jährige Steinmetz ein Kellerfenster der Botanischen Staatssammlung an der Menzinger Straße ein, nahm Mappen aus den dort stehenden Schränken und und zündete sie an.

Dabei handelte es sich allerdings nicht um "irgendwelche Unterlagen", wie Oskars S. am Donnerstag vor einem Schöffengericht am Amtsgericht München zu Richter Martin Seitz sagte. In den Mappen befanden sich sogenannte Herbar-Bögen mit getrockneten Pflanzen und Samen aus aller Welt. Darunter etliche aus dem 19. Jahrhundert. Sie gingen unwiederbringlich verloren, da es manche dieser Pflanzen heute nicht mehr gibt.

Insgesamt wurden 200 Herbar-Bögen vernichtet. Nachdem er das Feuer gelegt hatte, war Oskars S. wieder aus dem Kellerfenster geklettert und wartete auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Als die Feuerwehr anrückte, lief er zu den Einsatzkräften und sagte zu deren Erstaunen, dass er das Feuer gelegt habe.

"Es ist ein ungewöhnlicher und skurriler Fall", so der Verteidiger des 63-Jährigen, Rechtsanwalt Peter Schneider. Sein Mandant habe mit der Tat nur ein Ziel verflogt. "Er wollte in Haft". Im Gefängnis habe er arbeiten und sich so Geld für ein "ordentliches Ticket" für die Rückreise in seine Heimat Lettland verdienen wollen. Oskars S. war bei der Tat nicht betrunken und leidet auch sonst an keinerlei Krankheiten.

Bevor er das Feuer in der Botanischen Staatssammlung legte, war er wenige Tage zuvor nachts in einen Getränkemarkt in Karlsfeld eingebrochen. Dort, so sein Anwalt, habe der 63-Jährige auf die Polizei gewartet, damit sie ihn festnehmen kann. Es sei aber niemand gekommen.

Die Bögen sollen restauriert werden, dafür wurden sie eingefroren

Oskars S. sagte bei seiner Vernehmung, dass er mit Freunden nach Deutschland gekommen sei. Er habe hier Arbeit gesucht. Seine Freunde hätten ihn aber in Karlsfeld einfach zurückgelassen. Er habe kein Geld mehr gehabt, kein Dach über dem Kopf und keine Medikamente gegen seine Herzrhythmusstörungen. Deshalb habe er sich im Krankenhaus Barmherzige Brüder behandeln lassen. Beim Verlassen der Klinik sei ihm die "Idee" gekommen, in die Botanische Staatssammlung einzusteigen.

Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 000 Euro. Herbar-Bögen, die nicht verbrannten, seien durch Löscharbeiten völlig durchnässt worden, berichtete ein Kripo-Beamter dem Gericht. Um zu verhindern, dass die Pflanzen verschimmeln, wurden die Bögen erst einmal eingefroren. Sie sollen restauriert werden. Versichert sei die Botanische Staatssammlung nicht, sagte der Kripo-Beamte - "wie alle staatlichen Institutionen".

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft nannte das Motiv von Oskars S. "verwerflich". Er forderte dreieinhalb Jahre Haft wegen Brandstiftung - die Verteidigung plädierte auf zwei Jahre, ausgesetzt zur Bewährung. Das Gericht beließ es bei einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Ob er die Strafe annehme, erkundigte sich Richter Seitz bei dem 63-Jährigen. Die Antwort lautete: Nein. "Ich will viel weniger."