Von Andreas Salch

Den Ausflug mit seinem Freund ins Münchner Rotlichtmilieu wird Mark W. (Name geändert) wohl nicht so schnell vergessen. Beide wurden von vier Vermummten verprügelt und ausgeraubt. Mark W. schrottete zudem ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei und behauptet, dass viermal auf ihn geschossen worden sei. Am Mittwoch musste sich der 22-jährige Azubi wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor einer Jugendrichterin am Amtsgericht München verantworten.