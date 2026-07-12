Auf dem Pazifischen Ozean bricht 2019 ein Feuer auf einem Frachter aus. Vor dem Landgericht München geht es nun um viel Geld und die Frage, was den Brand auslöste.

Marc C. verbeugt sich tief bis hinunter zur Tischkante. „Es ist eine Tragödie“, sagt er unter Tränen, „ich bin gekommen, damit die Welt daraus lernt.“ Der philippinische Seemann befand sich an Bord der „MV Diamond Highway“, einem Frachter, der im Sommer 2019 europäische Autos nach Asien verschiffen sollte. Auf hoher See geriet das Schiff in Brand, die Löschsysteme versagten, die 25-köpfige Crew flüchtete sich nachts in einem Rettungsboot auf den Pazifischen Ozean und wurde von einem anderen Frachter aufgenommen, der sich gerade in der Nähe befand.