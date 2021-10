Prozess in München

Von Martin Bernstein

Promenadeplatz 7. Eine feine Adresse in Münchens guter Stube. Den Schließfachraum der dort residierenden Commerzbank stellt man sich vor wie Fort Knox. Ein Labyrinth aus Stahl und Beton, doppelt und dreifach gesichert, ein geheimer Ort. So geheim, dass nicht einmal Bank-Mitarbeiter wissen dürfen, was ihre Kunden dort lagern.

Und trotzdem sollen von dort mehr als viereinhalb Millionen Euro spurlos verschwunden sein - in den Taschen einer Bande, die es gezielt auf die Einlagen einer superreichen Russin abgesehen hatte. So zumindest stellt die Münchner Staatsanwaltschaft den Fall dar, der seit Dienstag vor dem Münchner Landgericht verhandelt wird.

Erneut verhandelt wird, muss man sagen. Denn die angebliche Bande musste sich bereits im Januar und Februar vergangenen Jahres vor der 8. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Gilbert Wolf verantworten. Für vier der Angeklagten endete der Prozess mit Freisprüchen.

Durch die vier Freisprüche ist die angebliche Bande um die Hälfte der Mitglieder beraubt

Das Verfahren gegen die verbliebenen drei - eine Mitarbeiterin der Bank, ihren Sohn und einen Münchner Projektmanager, den die Ermittler für den eigentlichen Panzerknacker halten - wurde abgetrennt, weil das Gericht zahlreiche offene Fragen durch Sachverständige klären lassen wollte, darunter Details zur Sicherheitsarchitektur des Tresorraums. Keiner der drei Angeklagten sitzt inzwischen noch in Untersuchungshaft. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter, der auf einem Überwachungsvideo zu sehen sein soll, konnte bis heute nicht ermittelt werden.

Durch die vier Freisprüche ist die angebliche Bande also der Hälfte ihrer Mitglieder beraubt. Dennoch hielt die Staatsanwaltschaft am Dienstag aus formalen Gründen an ihrer ursprünglichen Darstellung fest. Auch die Namen von bereits Freigesprochenen wurden bei der Anklageverlesung genannt. Mit dem Zusatz, es handle sich dabei um "ehemals anderweitig Verfolgte". Darunter ist der Mann, auf dessen Namen ein Schließfachkonto eröffnet wurde, das der Bande den Zugang ermöglicht haben soll, außerdem zwei Personen, die laut Staatsanwaltschaft die Bank ausspähten, sowie ein angeblicher Anwerber.

Wie der Plan ohne dieses Quartett funktioniert haben soll, blieb zunächst offen. Man habe die Anklage so verlesen müssen, wie sie ursprünglich erhoben worden sei, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Dem Vernehmen nach sollen die vier Freigesprochenen im aktuellen Prozess als Zeugen befragt werden. Das kann sich aber hinziehen: Insgesamt 30 Prozesstage sind bislang angesetzt. Ein Urteil wäre demnach im Juni nächsten Jahres zu erwarten. Am Dienstag war nach der Verlesung der Anklage schon wieder Schluss. Vorausgegangen waren drei Stunden juristischen Geplänkels und mehrere Sitzungsunterbrechungen.

Die geknackten Schließfächer wurden mit Heißkleber und Klebeband optisch wieder repariert

Wie ein "Kartenhaus" falle der Tatvorwurf in sich zusammen, sagte nach dem ersten Prozesstag Rechtsanwalt Adam Ahmed. Sein Mandant sei an dem angeklagten schweren Bandendiebstahl jedenfalls nicht beteiligt gewesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Projektmanager dagegen vor, er habe zusammen mit einem Unbekannten an drei Terminen im Dezember 2017 sowie im Februar und März 2018 auf "bislang nicht bekannte Art und Weise" die vier Schließfächer der aus Saratow an der Wolga stammenden Russin mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen, ausgeräumt und dabei 4,592 Millionen Euro erbeutet.

Einlass in den Tresorraum hätten sich die beiden Männer mit der Zugangskarte eines inzwischen vom Vorwurf der Mittäterschaft freigesprochenen Mannes verschafft. Die Riesenbeute sollen die beiden Tatverdächtigen mit einem Trolley abtransportiert und dann in der Bande verteilt haben. Wer wieviel bekommen haben soll, lässt die Anklage offen.

Und die geknackten Schließfächer? Die wurden mit Heißkleber und Klebeband wieder repariert, zumindest optisch. Erst am 10. April 2018 fiel dieses Provisorium einem neuen Mitarbeiter der Bank auf - also vier Monate nach der ersten angeblichen Tat. Wie viel Geld tatsächlich in den vier Schließfächern war, kann indes nur die geheimnisvolle Russin wissen.

Von der reichen Russin fehlt jede Spur

Und auch da wird es undurchsichtig: Ende 2016 sollen zehn Millionen Euro von Geldtransportern angeliefert worden, 34 Millionen Dollar später auf einem Konto der Frau bei der Commerzbank verbucht gewesen sein. Zunächst soll die Russin Geld auf sieben Schließfächer verteilt, später in vier Fächer umgelagert haben. Erst waren es 200-Euro-Scheine, dann wurde ein Teil in 500er umgetauscht.

Gegen die Kundin wurden laut Staatsanwaltschaft Vorermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche geführt, im Oktober 2018 aber wieder eingestellt. Dennoch macht sich die angeblich um Millionen Geprellte lieber rar. Anfang 2020 hätte sie als Zeugin vor dem Landgericht aussagen sollen. Über eine Berliner Anwältin wurde sie geladen - und erschien nicht. Diesmal will es der Vorsitzende Richter erneut versuchen. Doch nun antwortet nicht einmal mehr die Anwältin.