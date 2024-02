Von Andreas Salch

Seine Probezeit hatte Jan K. (Name geändert) bei der VR-Bank in Feldkirchen gerade bestanden. Danach lieferte er gewissermaßen sein Meisterstück. Der gelernte Bankkaufmann erleichterte das Geldinstitut an der Münchner Straße Ende Juli 2022 um sage und schreibe 735 000 Euro. Für die Tat hat die 1. Jugendkammer am Landgericht München I den zur Tatzeit erst 19-Jährigen am Donnerstag wegen Diebstahls in Mittäterschaft zu drei Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht Wertersatz an. Das heißt, Jan K. muss das gestohlene Geld nach Verbüßung seiner Haftstrafe nach und nach zurückzahlen.