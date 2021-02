Von sal

Bei der Auswahl ihrer potenziellen Opfer hatten es Anthony P., Maria C. und Maicol M. auf Reisegruppen abgesehen. Vor allem solche aus Asien. Denn das aus Peru stammende Trio hatte die Erfahrung gemacht, dass Touristen aus Fernost in der Regel größere Mengen Bargeld bei sich haben. Bis zu ihrer Festnahme erbeuteten Anthony P., Maria C., Maicol M. den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu Folge von asiatischen Touristen, die in München oder anderen Städten in der Bundesrepublik in Hotels abgestiegen waren, Diebesgut im Wert von etwas mehr als 58 000 Euro. An diesem Mittwoch mussten sich die Drei vor 8. Strafkammer am Landgericht München I verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf gemeinschaftlichen schweren Bandendiebstahl.

Die Vorgehensweise der Angeklagten war mit geringen Abweichungen immer die gleiche: Mit angemieteten Pkw verfolgten Anthony P. und seine beiden Komplizen zunächst Reisebusse mit asiatischen Touristen bis zu deren Hotel. Sobald diese dort ausgestiegen waren, mischten sich Anthony P. und Maria C. getrennt voneinander unter die Reisenden. Dabei standen der 28-Jährige und seine 27-jährige Komplizin ständig über ihre Handys miteinander in Kontakt. Hatten sie ein potenzielles Opfer erspäht, wurde es von Anthony P. abgelenkt. In diesem Augenblick griff Maria C. nach dessen Tasche oder Rucksack und steckte die Beute blitzschnell unter ihren Mantel. Anschließend verließen beide das Hotel und stiegen in einen Mietwagen an dessen Steuer Maicol O. saß und flüchteten. Außer in München wurden asiatische Touristen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Opfer der drei Angeklagten. Ende Januar 2020 gelang es der Polizei, sie festzunehmen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Anthony P. und Maria C. bereits 2018 eine Reihe von Diebstählen an Touristen aus Fernost in der Bundesrepublik verübt hatten. Unterstützt wurden sie dabei von einem Komplizen, nach dem noch gefahndet wird. Mit ihm machten Anthony P. und Maria C. Beute in Höhe von etwas mehr als 26 000 Euro.

Gleich nach der Verlesung der Anklage am Mittwoch kam es auf Initiative der Verteidiger zu einem Rechtsgespräch mit dem Gericht und dem Vertreter der Staatsanwaltschaft. Für den Fall umfassender Geständnisse stellte die Kammer unter Vorsitz von Richter Gilbert Wolf den Angeklagten ein bestimmtes Strafmaß in Aussicht. Die beiden Haupttäter, Anthony P. und Maria C., müssen danach mit Strafen von bis zu vier Jahren und sechs, beziehungsweise vier Jahren und neun Monaten rechnen. Maicol M., der stets das Fluchtauto fuhr, wird eine Freiheitsstrafe zwischen drei Jahren und drei Jahren sechs Monaten erhalten. Der 33-Jährige hatte gleich nach seiner Festnahme ein Geständnis abgelegt und den Ermittlern Aufklärungshilfe geleistet. Nach Rücksprache mit ihren Verteidigern nahm sowohl Anthony P. als auch die beiden Mitangeklagten das Angebot des Gerichts ein.