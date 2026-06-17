Farhad N. soll in der Untersuchungshaft randaliert und Bedienstete mit dem Tod bedroht haben. Eine Richterin sieht Anlass für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.

Im Prozess um den Auto-Anschlag auf eine Demonstration in München mit zwei Toten muss der Angeklagte Farhad N. künftig während der Hauptverhandlung Fußfesseln tragen. Eine Richterin des Oberlandesgerichts ordnete die Maßnahme an, weil N. in der Untersuchungshaft in Stadelheim Anfang Mai randaliert haben soll. Das ist einer entsprechenden Verfügung zu entnehmen, die der SZ vorliegt.