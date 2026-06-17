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Vorfälle in StadelheimAngeklagter des Verdi-Anschlags muss Fußfesseln tragen

Lesezeit: 2 Min.

Konkrete Gefahr von Gewaltanwendungen: Der Angeklagte Farhad N., hier beim Prozessauftakt, muss künftig Fußfesseln tragen.
Konkrete Gefahr von Gewaltanwendungen: Der Angeklagte Farhad N., hier beim Prozessauftakt, muss künftig Fußfesseln tragen. Peter Kneffel/dpa

Farhad N. soll in der Untersuchungshaft randaliert und Bedienstete mit dem Tod bedroht haben. Eine Richterin sieht Anlass für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen.

Von Anna-Maria Salmen

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Im Prozess um den Auto-Anschlag auf eine Demonstration in München mit zwei Toten muss der Angeklagte Farhad N. künftig während der Hauptverhandlung Fußfesseln tragen. Eine Richterin des Oberlandesgerichts ordnete die Maßnahme an, weil N. in der Untersuchungshaft in Stadelheim Anfang Mai randaliert haben soll. Das ist einer entsprechenden Verfügung zu entnehmen, die der SZ vorliegt.

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