Die Gesichtszüge von Herman I. sind fein gezeichnet, fast mädchenhaft mutet die schlanke Gestalt des 29-Jährigen an. Das Grazile lässt sich schwer in Einklang bringen mit den Taten, die ihm vorgeworfen werden: Herman I. soll mit einer kettenumwickelten Hand auf einen Freund eingeschlagen und in einer Asylbewerberunterkunft mit einem Messer auf zwei Zimmerbewohner eingestochen haben. Einer von ihnen überlebte nur dank der raschen medizinischen Notfallversorgung. Herman I. selbst schildert vor dem Landgericht, dass die beiden Geschädigten ihm sozusagen ohne sein Zutun ins Messer gefallen seien.

Die Russisch-Dolmetscherin hat an diesem Vormittag alle Hände voll zu tun. Denn der in der Ukraine geborene Angeklagte redet viel, ausschweifend und zuweilen um den heißen Brei herum. Arbeiten könne er hier nicht, erzählt er, er spreche ja kein Deutsch. Warum er keinen Kurs besucht habe, will die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl wissen. „Das habe ich zeitlich nicht geschafft“, sagt er.

Herman I. kam im April 2024 mit seiner Mutter nach Deutschland und lebte in verschiedenen Asylbewerberunterkünften in München. Zuletzt teilte er sich mit zwei Männern an der Elsenheimerstraße ein Zimmer. Am Abend des 27. Oktober im vergangenen Jahr soll I. betrunken dorthin zurückgekommen und aus „nicht abschließend geklärten Gründen“ mit seinen Mitbewohnern in Streit geraten sein, so sieht es die Staatsanwaltschaft.

Den Worten folgten Taten, und während eines Gerangels soll Herman I. auf einen am Boden liegenden Mann gesessen und auf ihn eingeschlagen haben. Der andere Mitbewohner soll Herman I. weggezogen haben, woraufhin sich dieser ein auf dem Tisch liegendes Schälmesser gegriffen haben soll. Nacheinander soll der 29-Jährige auf seine Mitbewohner mehrfach eingestochen und einem von ihnen stark blutende, arterielle Verletzungen an Hals und Schlüsselbein zugefügt haben.

Die Polizei fand beim Angeklagten etwa 3000 kinderpornografische Bilder und Videos

Bei Herman I. klingt die Geschichte ganz anders, am liebsten möchte er sie live vor Gericht performen: Er sei mit dem Messer in der Hand am Boden gelegen, der eine Mitbewohner sei auf seinem linken Bein gehockt, der andere auf dem rechten. Im Kampf um das Messer habe der eine Angreifer seine Hand mit dem Messer so verdreht, dass es den Hals des anderen verletzt habe. Genau in diesem Moment, so erzählt der 29-Jährige, habe er gedacht: „Das wird schwierig, das der Polizei zu erklären.“ Jedenfalls hätten die Männer sich einer nach dem anderen selbst mit dem Messer verletzt.

Bei der Durchsuchung des Laptops und der zwei Handys von I. fand die Polizei an die 3000 Bilder und Videos mit kinderpornografischen Inhalten. „Diesen Besitz räumt er ein“, sagt sein Anwalt Christian Gerber. Zudem soll Herman I. in der Silvesternacht von 2024 auf 2025 eine Fahrradkette um die Hand gewickelt und damit auf einen Freund eingeschlagen haben. „Das kann so gewesen sein“, sagt Gerber für seinen Mandanten, „er war betrunken und hatte einen Blackout“.

Wie die 1. Schwurgerichtskammer die Ausführungen des Angeklagten bewertet, wird sie Anfang Dezember in ihrem Urteil ausführen.