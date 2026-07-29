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Anschlag auf Verdi-Demo in MünchenDer Attentäter entschuldigt sich nicht bei seinen Opfern, er bedankt sich bei der Justiz

Lesezeit: 3 Min.

„Danke für alles, dankeschön“: Der Angeklagte Farhad N. (rechts) neben seinem Anwalt Johann Bund.
„Danke für alles, dankeschön“: Der Angeklagte Farhad N. (rechts) neben seinem Anwalt Johann Bund. Elke Richter/dpa

Im Februar 2025 war Farhad N. mit einem Auto in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast. Eine Frau und ihre kleine Tochter starben. Während seine Verteidiger eine psychische Erkrankung erkennen, wählt der Angeklagte irritierende letzte Worte.

Von Linus Freymark

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Er hat die ganze Zeit kaum Reaktionen gezeigt. Nicht, als die Krankenschwester erzählt hat, wie sie versuchte, das Leben des kleinen Mädchens zu retten. Nicht, als die Frau berichtet hat, wie sich ihr Bein im Radkasten des Autos verfing, weswegen sie bald schon wieder operiert werden muss. Nicht, als der Mann erzählt hat, wie er abends allein auf dem Sofa plötzlich die Schreie und Geräusche des Attentats wieder in den Ohren hat und erst mal unter dem Sofa nachsieht, ob er wirklich allein ist.

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