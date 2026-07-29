Er hat die ganze Zeit kaum Reaktionen gezeigt. Nicht, als die Krankenschwester erzählt hat, wie sie versuchte, das Leben des kleinen Mädchens zu retten. Nicht, als die Frau berichtet hat, wie sich ihr Bein im Radkasten des Autos verfing, weswegen sie bald schon wieder operiert werden muss. Nicht, als der Mann erzählt hat, wie er abends allein auf dem Sofa plötzlich die Schreie und Geräusche des Attentats wieder in den Ohren hat und erst mal unter dem Sofa nachsieht, ob er wirklich allein ist.