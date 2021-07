Von Susi Wimmer

"Es tut mir leid", heult der Angeklagte, "ich war wahnhaft bis in die Haarspitzen." Die Lehrerin auf dem Zeugenstuhl antwortet: "Es tut mir leid für Sie. Ich wünsche Ihnen nur das Allerbeste." Der 32-jährige Markus O. (Name geändert) litt an einer paranoiden Schizophrenie, als er im September vergangen Jahres mit einem Brieföffner in der Hand in die Heilpraktiker-Schule im Bahnhofsviertel stürmte, im Büro des glücklicherweise gerade abwesenden Schulleiters randalierte und schrie, er werde alle umbringen. Schülerinnen in benachbarten Klassenzimmern erlitten Nervenzusammenbrüche, eine ist bis heute traumatisiert. Wie es mit O. weitergeht, entscheidet die 12. Strafkammer am Landgericht.

Markus O. war ab Herbst 2019 Schüler an der Heilpraktiker-Schule in der Bayerstraße. Dabei verliebte er sich in eine Mitschülerin und laut Anklage stellte er ihr nach. "Ich dachte, sie will erobert werden", sagt O. "Halt bitte künftig noch mehr Abstand. Lösch meine Nummer", schrieb sie. Sie soll sogar aus Angst vor ihm abends nicht mehr das Haus verlassen und einen Wohnungswechsel geplant haben.

Er habe Distanz gehalten, versichert O. Aber dann sei sein "Liebeswahn" wieder aufgeflammt. In einem Gespräch mit dem Schulleiter wollte er sich für einen Kurs anmelden, in dem auch die junge Frau eingeschrieben war. Als der Schulleiter, der von den Nachstellungen wusste, dies ablehnte, projizierte Markus O. seine Hass-Fantasien auf den Lehrer. In den Monaten vor der Tat befand sich O. bereits dreimal in stationärer Behandlung in der Psychiatrie, "aber die Medikamente haben nicht anti-psychotisch gewirkt", sagt er.

So kam es, dass er sich wie Joaquin Phoenix als "Joker" in der Batman-Verfilmung gefühlt habe. "Wir sind beide durchgedreht, er hat aus einer Kleinigkeit heraus Leute getötet. Aber ich hätte nie jemanden umgebracht." Gleichzeitig habe er in sich auch den Gott Apoll gesehen, dem Amor einen Pfeil ins Herz schießt und der sich unsterblich verliebt. Der andere Pfeil trifft die Angebetete und verschließt ihr Herz. Den Schulleiter sah er als bösen Amor. "Ich hielt ihn für einen manipulativen Sadisten." Tage zuvor hatte er dem Lehrer drohende Nachrichten geschrieben. Am 18. September habe es ihm nach Ansicht des Films "Apollon. Licht und Schatten" die "letzte Schraube rausgehauen". Er habe einen goldenen Brieföffner gegriffen, "als Symbol für meinen göttlichen Auftrag", und sei zur Schule, um die Welt vor dem "manipulativen" Lehrer zu bewahren.

Markus O. steuerte das Büro des Schulleiters an, der sich zu dem Zeitpunkt gerade im anderen Gebäudeteil aufhielt. Er schrie, dass er den Lehrer umbringen werde - und auch alle anderen. Dann hämmerte er mit dem Brieföffner auf den Schreibtisch des Chefs ein, verwüstete die Büroeinrichtung. Im Klassenraum nebenan bekamen es eine Lehrerin und vier Schülerinnen mit der Angst zu tun. Eine Schülerin sei zitternd unter den Tisch gekrochen, habe geweint und geschrien, erzählt die Lehrerin. Eine andere habe versucht, sich hinter einer Palme zu verstecken.

Der Schulleiter selbst kam auch dazu, sah den Randalierer, hörte die Morddrohungen und zog sich in ein anderes Klassenzimmer zurück. Dort verschloss eine Schülerin die Türe. Laut Anklage soll Markus O. mehrfach die Türklinke des versperrten Zimmers heruntergedrückt haben. Eine Lehrerin traute sich auf den Gang hinaus. Dort sei O. ruhig gewesen, habe ihr die Hand gegeben und sei verschwunden, um weiter nach dem Schulleiter zu suchen. Wenig später wurde O. am Hauptbahnhof festgenommen.

Markus O. ist nun mit einem Depot-Präparat eingestellt. Er und seine Anwältin Christina Keil hoffen, dass das Gericht die Unterbringung in der Psychiatrie zur Bewährung aussetzt. Der Schulleiter sagte der SZ, O. sei ein intelligenter und gebildeter Mann. "Er tut mir leid." Der Prozess soll nächste Woche enden.