Es war kurz nach 20 Uhr, als Tobias S. am 1. Januar vergangenen Jahres an der Türe eines Mehrfamilienhauses in München läutete, in dem sein Bekannter Vincent L. (Name geändert) wohnte. Er forderte ihn auf, zu öffnen. Es klang bedrohlich. L. bekam es mit der Angst zu tun. Er kannte S. von einem gemeinsamen Aufenthalt in einer psychotherapeutischen Einrichtung.

L. griff zum Telefon und setzte einen Notruf ab. Doch S. hatte sich inzwischen Zutritt ins Haus verschafft. Kurz darauf trat er die Tür der Wohnung seines Bekannten ein. In seinen Händen hielt er eine Axt. Sofort lief er damit auf den 46-Jährigen zu und holte in Richtung des Kopfes aus. Vincent L. konnte ausweichen und die Axt mit einer Hand abwehren. Er wurde nur leicht verletzt.

Tobias S. leidet seit fast 15 Jahren an paranoider Schizophrenie und musste sich für die Tat jetzt vor dem Landgericht München I verantworten. Auslöser für die Attacke auf seinen Bekannten war nach Überzeugung der Richter der 2. Strafkammer eine „Wahnidee“. Der 37-Jährige glaubte, sein Bekannter habe ein Kind vergewaltigt. Da Tobias S. aufgrund seiner Erkrankung strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht und wegen versuchten Totschlags verurteilt werden kann, ordnete das Gericht deshalb seine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an. Die Maßregel setzte die Kammer nicht zur Bewährung aus. Hierfür sei es noch zu früh, sagte der Vorsitzende Richter Norbert Riedmann bei der Urteilsbegründung. Auch wenn sich der Beschuldigte derzeit behandeln lasse, sei unklar, ob er in Freiheit seine Medikamente weiter nehmen würde.

Am Tattag war S. von seinem Wohnort Speyer mit dem Zug nach München gefahren. Der Verdacht, dass sein Bekannter ein Kind missbraucht haben könnte, sei „wie ein Film in seinem Kopf abgelaufen“, hatte er bei seiner Vernehmung zum Prozessauftakt erklärt. Dass er L. mit der Axt habe töten wollen, stritt er ab. Er habe mit dem 46-Jährigen vielmehr „in aller Ruhe reden wollen“. Die Axt, die er bei der Fahrt nach München in einem Rucksack verstaut hatte, habe er nur mitgenommen, um Vincent L. damit Angst einzujagen, beteuerte er.

Das Opfer wurde schon einmal von einem anderen Mann angegriffen

Das Gericht bewertete dies jedoch als „Schutzbehauptung“. Unter anderem hatte Tobias S. kurz nach der Attacke auf Vincent L. zu Polizisten gesagt, dass er, sollte er freikommen, die „Tat vollenden“ werde. Und später bei einer Vernehmung hatte er versichert, der Angriff mit der Axt auf seinen Bekannten sei „definitiv ein Mordversuch“ gewesen.

Selbst die Verteidigerin von Tobias S. schloss sich dem Antrag der Vertreterin der Staatsanwaltschaft auf Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an. Was geschehen sei, sei die „Tat eines psychisch kranken Mannes“, so Rechtsanwältin Verena Kessinger bei ihrem Plädoyer. Rechtsanwalt Reinhard Köppe, der Vincent L. als Nebenkläger vertrat, sagte bei seinem Schlussvortrag, sein Mandant leide seit der Tat an Panikattacken und Depressionen.

Nur zehn Monate vor der Attacke von Tobias S. war Vincent L. schon einmal von einem anderen Mann angegriffen worden. Gegen den mutmaßlichen Täter wird ebenfalls wegen versuchten Totschlags ermittelt. Dieser Prozess steht noch aus.