„Vielleicht schreibt mal jemand einen Krimi über diese Geschichte“, schlägt der Vorsitzende Richter Markus Koppenleitner vor, und setzt belustigt nach: „Oder eine Satire.“ Tatsächlich ist der Stoff, den die vier Angeklagten vor dem Landgericht ausbreiten, so absurd – und doch wahr: Das Quartett überfiel im April vergangenen Jahres bewaffnet einen Rewe-Markt, auf der Flucht verloren sie die Beute im aufgeweichten Tragebeutel, vergaßen Sturmhaube und Motorradhelm am Tatort und ließen so massenhaft DNA- und Fingerspuren zurück. Nur, um am Ende festzustellen, dass das dringend benötigte Geld, das der Kopf der Bande angeblichen Drogendealern schuldete, auch einer der Täter hätte vorschießen können. Ach ja: Und eine Rocker-ähnliche Bande darf im Plot auch nicht fehlen.
Prozess am Landgericht MünchenSupermarkt-Räuber verlieren Beute und vergessen Maskierung am Tatort
Um angebliche Drogenschulden zu bezahlen, überfallen vier Männer einen Supermarkt. Sie flüchten ohne Geld und hinterlassen massenhaft Spuren. Nun stehen sie vor Gericht.
Von Susi Wimmer
