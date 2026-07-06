Wie viel ist ein Menschenleben wert? Oder genauer gesagt: Kann man den Verlust eines geliebten Menschen mit einem bestimmten Geldbetrag aufwiegen? Vor der 31. Zivilkammer am Landgericht München I läuft die Güteverhandlung in „einer furchtbaren Sache“, wie selbst die Richterin anmerkt: Im Sommer 2024 tötete ein Münchner Arzt seine Freundin und dann sich selbst. Jetzt wollen die Kinder der getöteten Frau Beerdigungskosten sowie ein Hinterbliebenengeld einklagen.

Es ist eine Geschichte, die tragischer nicht sein könnte – und in der jeder der Beteiligten ein schweres Schicksal zu tragen hat. Auf der einen Seite sind die erwachsenen Kinder der getöteten Frau, ein Sohn und eine Tochter, die eng mit der Mutter verbunden waren. Der Sohn hatte die tote Mutter gefunden und war noch dazu nach Angaben der Klägerseite „von der Polizei gefesselt und auf die Wache gebracht“ worden. Das habe zusätzlich „großes seelisches Leid“ verursacht, trägt Klägeranwalt Peter Walter vor.

Auf der anderen Seite sitzt die Ehefrau des Täters, die mit den beiden gemeinsamen Kindern von ihm getrennt lebte und erst nach seinem Tod erfuhr, wie es um die finanziellen Verhältnisse der Familie bestellt war. Ihr künftiges Leben zu bewältigen, werde „eine immense Aufgabe sein“, erzählt die Frau.

60 000 Euro wollen die beiden Kinder der getöteten Frau einklagen. Je 20 000 Euro quasi als Ausgleich für die erlittenen Schäden der Hinterbliebenen, zudem noch die Kosten für die Beerdigung, das Friedhofsgeld sowie den Grabstein für die Mutter.

Rechtsanwältin Jessica Chaaban von der Kanzlei Advocatio führt an, dass der Täter zum Zeitpunkt des Geschehens nicht schuldfähig gewesen sei. Im Prozess wird erklärt, dass der Mann manisch-depressiv gewesen sei. Zudem halte sie die Höhe der Forderung für „unverhältnismäßig“. Die Richterin der 31. Zivilkammer erklärt, dass man in diesem Fall den Psychiater des Toten anhören und im Zweifelsfall auch noch ein Gutachten einholen müsse. Auch dafür müsse die Seite der Beklagten als beweispflichtige Partei in finanzielle Vorleistung gehen.

Rechtsanwalt Walter von der Kanzlei Gaßmann und Seidel zieht einen Vergleichsfall heran, bei dem das OLG München einer Frau, deren Mutter bei einem Verkehrsunfall getötet worden war, ein „Schmerzensgeld“ in Höhe von 12 000 Euro zuerkannt habe. „Und da ging es lediglich um Fahrlässigkeit“, sagt der Anwalt. Der Sohn der Getöteten sei bis heute traumatisiert. Er habe seine Arbeit verloren und sei auch gar nicht in der Lage, an der Gerichtsverhandlung teilzunehmen.

„Stopp“, sagt da Richterin Caroline Cichon. Die Parteien würden in bereits vorab formulierte Diskussionsmuster verfallen. „Es ist klar, dass bei einer Zahlung an die Hinterbliebenen die Situation der Beklagtenseite nicht berücksichtigt werden kann.“ Hier gehe es „um ein Schmerzensgeld für den Verlust“. Sie werde ihre Mutter nicht mehr zurückbekommen, sagt die Richterin an die Tochter gewandt. Hier gehe es um die Höhe der Zahlung: „Was ist angemessen?“

Der „wohlhabende Arzt“, erzählt nun die Frau des Täters, das sei nur ein Bild gewesen, das ihr Mann nach außen hin gespiegelt habe. Die Wahrheit allerdings sei eine ganz andere gewesen. Erst nach seinem Tod habe sie erfahren, zu welch überteuertem Preis er die Arztpraxis gekauft hatte, wie verheerend es um die Konten bestellt war. „Er spielte uns allen etwas vor, was er nicht war.“

5000 Euro hatte die Seite der Beklagten im Vorfeld angeboten, was für die Klägerseite nicht infrage kam. Die Sitzung wird unterbrochen, damit die Parteien in der Güteverhandlung mögliche Schritte aufeinander zugehen können. Doch es kommt keine Einigung zustande. Richterin Cichon setzt für Dezember einen neuen Verhandlungstermin fest, zu dem Sachverständige geladen werden sollen. Genügend Zeit auch für beide Parteien, sich eventuell doch noch außergerichtlich zu einigen.

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