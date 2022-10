Hunderte protestieren auch in München gegen das Regime in Iran und bitten die deutsche Bevölkerung und die Bundesregierung um Unterstützung im Kampf für die Freiheit.

Von Bernd Kastner

Ihr Slogan ist kurz und prägnant. "Frau. Leben. Freiheit." Wenn man weiß, dass sich diese drei Begriffe auf das Leben in Iran beziehen, weiß man, was gefordert ist. Am Samstag sind die drei Worte auch in München zu hören, als mehrere Hundert Menschen für Frauenrechte, für das Leben und für die Freiheit in Iran demonstrieren. Sie wollen jene unterstützen, die Ähnliches in Iran selbst rufen und so ein sehr großes Risiko eingehen.

Seit Wochen demonstrieren Iranerinnen und Iraner gegen die Unterdrückung durch das Mullah-Regime, seit Wochen gehen die Machthaber brutal gegen die eigene Bevölkerung vor. Mehr als 200 Menschen wurden getötet, unzählige inhaftiert, gefoltert, in Schauprozessen verurteilt. Auslöser war der Tod einer jungen Frau, die von der Sittenpolizei festgenommen worden war.

Die Forderungen der Demonstrierenden in München richten sich an die Menschen in Deutschland und die Bundesregierung. "Seien Sie unsere Stimme!", ruft eine aus Iran stammende Rednerin auf dem Geschwister-Scholl-Platz. Sie fordert Außenministerin Annalena Baerbock auf, sich für gezielte Sanktionen gegen die Unterstützer des Regimes in Teheran einzusetzen, zum Beispiel für die Sperrung von Bankkonten. Wenn es möglich sei, russische Oligarchen zu sanktionieren, dann müsse dies auch bei Iran möglich sein.

Die Rednerin bittet, ihren Namen nicht zu veröffentlichen, es sei ihr zu riskant. Das Regime ist gefährlich. Die Demonstrierenden fordern, Abschiebungen nach Iran zu stoppen und das Asylrecht in Deutschland zu vereinfachen. Dass Berlin Druck ausübt, um die Freilassung der politischen Gefangenen zu erreichen, und sich für Angehörige von Minderheiten einsetzt.

Am Rande der Demonstration, die von der Uni zum Königsplatz zieht, berichtet ein junger Mann von seinen aktuellen Kontakten in den Iran, den er vor gut zehn Jahren verlassen hat, um in Deutschland zu studieren. Er habe weiterhin Kontakt zu Angehörigen und Freunden in der alten Heimat, über soziale Medien und Messenger-Dienste. Der Mann bestätigt, was in den Medien berichtet wird: Dass, anders als bei früheren Protesten, Menschen unterschiedlicher Schichten und in verschiedenen Landesteilen auf die Straße gingen. Auch er bittet, seinen Namen nicht zu nennen. Man sieht ihm an, man hört und spürt, wie aufgewühlt er ist, und wie hoffnungsvoll: Vielleicht klappt es diesmal, dass der Protest Erfolg hat und die Unterdrückung endet. Bis dahin bitten die Demonstrierenden um deutsche Unterstützung: "Stehen Sie uns bei!"