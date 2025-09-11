Zum Hauptinhalt springen

Autobahn blockiertProtest gegen IAA – Aktivisten kleben sich auf A9 fest

Sechs Aktivisten haben sich auf die A9 gesetzt, drei davon kleben sich auf der Fahrbahn fest.
Sechs Aktivisten haben sich auf die A9 gesetzt, drei davon kleben sich auf der Fahrbahn fest. (Foto: Bernd Kastner)

Eine Aktivisten-Gruppe blockiert am Donnerstagmorgen die Autobahn bei München. Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot an Ort und Stelle.

Von Bernd Kastner und Johann Posch

Aktivisten der Gruppe „Widerstands-Kollektiv“ haben am Donnerstagmorgen die Autobahn München – Nürnberg (A9) bei München blockiert. Die Aktion richtet sich gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), die aktuell in der bayerischen Landeshauptstadt stattfindet.

Gegen 7.40 Uhr kletterten drei Personen auf die Schilderbrücke auf Höhe der Allianz-Arena. Nachdem die Polizei um 7.58 Uhr deswegen die fünfspurige Fahrbahn stadteinwärts gesperrt hatte, setzten sich weitere sechs Aktivistinnen und Aktivisten auf die Fahrbahn und blockierten diese. Drei von ihnen klebten sich fest, eine befestigte sich mit einem Fahrradschloss an eine andere festgeklebte Aktivistin. Laut Polizei bildete sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau.

Der Protest begann auf einer Schilderbrücke auf Höhe der Allianz-Arena.
Der Protest begann auf einer Schilderbrücke auf Höhe der Allianz-Arena. (Foto: Bernd Kastner)
Die Polizei ist mit einem Hubwagen im Einsatz, um die Aktivisten herunterzuholen.
Die Polizei ist mit einem Hubwagen im Einsatz, um die Aktivisten herunterzuholen. (Foto: Bernd Kastner)

Die Personen auf der Schilderbrücke banden sich dort fest und entrollten ein Transparent mit der Aufschrift  „IAA-Klimahölle“ und „Gutes Leben für alle = Mobilitätswende“. Auf der Straße war auf den Plakaten zu lesen: „Der Autoindustrie die Luft rauslassen“ und „Block IAA“.

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot an Ort und Stelle. Um 8.16 Uhr löste sich die Versammlung mit einer ersten Durchsage formal auf. Sie forderte die Leute auf, die Fahrbahn zu verlassen und sich auf den Grünstreifen zu begeben. Ein Hubwagen ist im Einsatz, um auf die Schilderbrücke zu gelangen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

MeinungPro und Contra
:Gehört die IAA in die Innenstadt?

SZ PlusKommentar von Martin Mühlfenzl und Andreas Schubert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite