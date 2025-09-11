Aktivisten der Gruppe „Widerstands-Kollektiv“ haben am Donnerstagmorgen die Autobahn München – Nürnberg (A9) bei München blockiert. Die Aktion richtet sich gegen die Internationale Automobil-Ausstellung ( IAA ), die aktuell in der bayerischen Landeshauptstadt stattfindet.

Gegen 7.40 Uhr kletterten drei Personen auf die Schilderbrücke auf Höhe der Allianz-Arena. Nachdem die Polizei um 7.58 Uhr deswegen die fünfspurige Fahrbahn stadteinwärts gesperrt hatte, setzten sich weitere sechs Aktivistinnen und Aktivisten auf die Fahrbahn und blockierten diese. Drei von ihnen klebten sich fest, eine befestigte sich mit einem Fahrradschloss an eine andere festgeklebte Aktivistin. Laut Polizei bildete sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau.

Der Protest begann auf einer Schilderbrücke auf Höhe der Allianz-Arena. (Foto: Bernd Kastner)

Die Polizei ist mit einem Hubwagen im Einsatz, um die Aktivisten herunterzuholen. (Foto: Bernd Kastner)

Die Personen auf der Schilderbrücke banden sich dort fest und entrollten ein Transparent mit der Aufschrift „IAA-Klimahölle“ und „Gutes Leben für alle = Mobilitätswende“. Auf der Straße war auf den Plakaten zu lesen: „Der Autoindustrie die Luft rauslassen“ und „Block IAA“.

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot an Ort und Stelle. Um 8.16 Uhr löste sich die Versammlung mit einer ersten Durchsage formal auf. Sie forderte die Leute auf, die Fahrbahn zu verlassen und sich auf den Grünstreifen zu begeben. Ein Hubwagen ist im Einsatz, um auf die Schilderbrücke zu gelangen.