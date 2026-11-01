Die Kluft ist groß zwischen den Luxusläden im Zentrum und der Lebenswelt der Gen Z, die vor der Uni gegen Ungerechtigkeit protestiert. Das Rathaus sollte die Anliegen der Jungen ernst nehmen und ihnen zuhören.

Selten ist in München an einem Tag so gut zu beobachten, was diese Stadt auseinanderdriften lässt. Hier der Geschwister-Scholl-Platz vor der Uni, wohin die Gen Z zum Protest geladen hat. Dort die Maximilianstraße, wo Geschäfte sich mit Holzplatten verbarrikadiert haben, aus Angst vor Randale. Dort abgeschotteter Luxus, hier junge Leute in Deutschlands teuerster Stadt. Zwischen Maximilianstraße und Uni-Vorplatz liegen mehr als eineinhalb Kilometer. Es sind Welten, die Prada und Omega von Hörsaal und Mensa trennen. Diese Kluft wächst, und das ist eine Gefahr für Gesellschaft und Demokratie.