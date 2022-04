Mit der Ausweisung von Sperrbezirken und Polizeiaktionen sagte München der Prostitution vor den Olympischen Spielen 1972 den Kampf an. Doch der Umgang mit dem Rotlichtmilieu sollte die Stadt auch in den darauffolgenden Jahren noch beschäftigen.

Von Isabel Bernstein

München am Abend des 10. April 1972: Leichtbekleidete Frauen stehen in knappen Slips vor der Zweigstraße 6, demonstrieren für "Bumsfreiheit", rücken einem Polizisten zu Leibe. Na Burschi, wie wär's mit uns? Andere versuchen, Kundschaft zu locken: 50 Prozent Rabatt für alle, die es hierher schaffen. Hierher, damit ist das Eros-Center Leierkasten gemeint, eines der zu dieser Zeit schillerndsten und berüchtigtsten Bordelle der Stadt, um das die Schutzpolizei "mitten in der Hauptverkehrszeit", wie sich mancher männliche Berichterstatter zu schreiben nicht verkneifen kann, "eine Art Keuschheitsgürtel" legt und damit ein Zeichen setzen will: Prostitution hat in der Innenstadt keinen Platz mehr. Oder, wie Kriminaldirektor Gustav Stogl sagt: "Wir werden die Damen aushungern." Er wird sich durch seine Aktionen schon bald den Spitznamen "Puffalo Bill" verdienen.