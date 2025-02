Von Jürgen Moises

Da ist zum Beispiel Kat Rix aus Berlin. Sie ist eigentlich Künstlerin und Musikerin. Und zur Sexarbeit ist sie nur deswegen gekommen, weil sie vor etwa zehn Jahren einen Job suchte, bei dem sie kurz und schnell mehr als zehn Euro die Stunde verdienen kann. Jetzt bietet sie als Domina „von ganz soft bis ganz hart“ verschiedenste Dienstleistungen an, wie sie im Interview mit Caro Dirscherl erzählt. Geschlechtsverkehr gehöre aber nicht dazu. Ansonsten sieht sie Sex als „menschliches Grundbedürfnis“. Und ihre Arbeit sei „schon so ein bisschen Performance Art, es ist ein bisschen Schauspiel dabei“. Auf den Fotos dazu sieht man Kat Rix in einem schwarzen Netz-Overall, mit Schwangerschaftsbauch und einem selbstbewussten Blick.