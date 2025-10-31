Mitten im Liebesspiel soll die 33-Jährige unbemerkt eine Aufnahme von ihrem Kunden gemacht – und ihn dann um mehr als 110 000 Euro erleichtert haben.

„Du kommst als Fremder und gehst als Freund“ - weit über die Tore der Stadt hinaus ist der Slogan bekannt, der auf der Hauswand von Münchens ältestem Bordell prangt, dem Leierkasten. Mihai T. (Name geändert) kam als Freund und ging nach dem Kontakt mit der Prostituierten Paula C. als gerupftes Huhn: Denn die 33-Jährige soll den Kunden mit einem kompromittierenden Foto während des „Liebesspiels“ erpresst und über 110 000 Euro eingestrichen haben. Jetzt sitzt sie auf der Anklagebank vor dem Amtsgericht München.