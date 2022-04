Sebastian Meinberg ist vor allem durch die Fernsehsendung "Puls - Qualitätsfernsehen deines Vertrauens" des BR-Jugendkanals Puls bekannt. In seiner neuen Show "Fakt oder Fake" beschäftigt er sich mit der Unterscheidung von Wahrheiten, Fälschungen und Täuschungen in Nachrichten, Bildern oder Videos. Zu diesen Themen stellt er seinen prominenten Studiogästen Fragen.

Montag: Den Blick weiten

Jede Woche, ja jeder Morgen beginnt mit dem Blick auf die Nachrichten-Apps auf dem Handy - was hat die Nacht wieder für neue Katastrophen gebracht? Oder besteht Hoffnung? Klar, der Krieg gegen die Ukraine lässt wohl niemanden los. Natürlich versuche ich auf dem Laufenden zu bleiben, aber statt ständig den Live-Ticker zu aktualisieren, möchte ich meinen Blick weiten: auf dieses Land, das da gerade so bitter um die Freiheit kämpft, auf die Menschen, die um ihr Leben fürchten, auf die ukrainische Gesellschaft und ihre Kultur. Deswegen führt mein Weg heute in das Haus der Kunst in München. Dort sieht man (nur noch heute!) die Ausstellung "A Letter from the Front". Gezeigt wird audiovisuelle Kunst von Künstler:innen aus der Ukraine. Die Projekte erzählen von der Ukraine kurz vor dem Krieg, sollen teils unfertig sein und dadurch eben doch vom Krieg erzählen - denn einige der teilnehmenden Künstler:innen sind in belagerten Städten eingeschlossen. Und ihre Kunst kann nur in der Form präsentiert werden wie sie eben in Clouds und Webplattformen gespeichert wurde.

Detailansicht öffnen Letzte Chance: Das Selbstporträt der ukrainischen Künstlerin Lesia Khomenko ist nur noch an diesem Montag in der Ausstellung "Ein Brief von der Front" im Haus der Kunst zu sehen. (Foto: Lesia Khomenko: Self-portrait 2012, Cortesy of the artist)

Dienstag: Ausmisten und Gutes tun

Wissen Sie was? Heute nehme ich mir vor, etwas Gutes zu tun. Mir und anderen. Ich werde meine Schubladen durchgehen, die Schränke, vielleicht schaffe ich noch den Keller. Klar habe ich während der Lockdowns ausgemistet - aber da ist sicher noch mehr, mit mehr Wert für andere als für mich. Was noch wirklich gut ist, möchte ich spenden. Oder im Netz zu Geld machen, das andere gerade dringender brauchen können. Das Schönste daran: die Vorfreude auf aufgeräumte Schränke, einen Keller, in dem wieder Platz ist! Und nebenbei noch das gute Gefühl, etwas Gutes zu tun.

Mittwoch: Miträtseln

Detailansicht öffnen Auf Wahrheitssuche in den sozialen Medien: Sebastian Meinberg in seiner neuen Unterhaltungsshow "Fakt oder Fake". (Foto: Roman Zach-Kiesling/BR)

Mitte der Woche entscheide ich mich gegen die Welt da draußen und für mein Sofa. Ablenkung und Entspannung tun auch gut in diesen Tagen. Und wer weiß, vielleicht habe ich sogar "Glück" und der Mittwochabend unterstützt mit klassischem Aprilwetter mein Vorhaben. Ich werde mir Freunde einladen, um gemeinsam einen gemütlichen Fernsehabend zu machen - wir schauen meine neue BR-Show "Fakt oder Fake" in der BR Mediathek. Leichte Unterhaltung, aber mit Mehrwert. In der Sendung geht es um kuriose Videos aus dem Netz, um vermeintliche Volksweisheiten, die wir zusammen mit prominenten Gästen diskutieren und auf ihren Wahrheitsgehalt abklopfen. Am Ende geht es immer um die Frage: Ist das, was wir da gerade sehen, Fakt oder Fake? Vielleicht möchten Sie ja miträtseln? Sie werden staunen, auch an Hand von absurden Tiervideos kann man etwas über Videomanipulationen lernen. Ach ja, es ist Mittwoch und da läuft auch Champions League, ich weiß. Wer lieber da zuschaut, kein Problem: Alle Folgen von "Fakt oder Fake" stehen sowieso in der BR Mediathek.

Donnerstag: Tapas im Teatro

Detailansicht öffnen Mit dem Zettel in der Hand hat man im spanischen Restaurant "Teatro Tapas" in der Balanstrasse die Qual der Wahl aus bis zu 40 Gerichten. (Foto: Stephan Rumpf)

Ich liebe es, wenn sich der Donnerstag schon wie der kleine Freitag anfühlt und man genüsslich das Wochenende einläutet. Eigentlich hat das in meinem Berufsalltag keinen Sinn, denn mein Freitag ist ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag, oft dauert er sogar recht lange. Es also am Donnerstag krachen zu lassen, geht für mich eigentlich immer suboptimal aus. In Partystimmung bin ich momentan ohnehin nicht - aber das "genüsslich" nehme ich heute wörtlich! Mein Abend beginnt in einem der für mich besten Tapas Restaurants Münchens. Das Teatro Tapas liegt zwar in der Nähe des Rosenheimer Platzes, aber man fühlt sich doch eher in Madrid, wenn man an der langen Glastheke vorbeigeht, mit einem kleinen Zettel in der Hand, um aus 30 bis 40 Gerichten auszuwählen. Drei bis vier Tapas-Schüsselchen sind eigentlich genug pro Person - wahrscheinlich werden es wieder mehr. Denn es gibt hier nicht nur die spanischen Klassiker, sondern auch leckere Kreationen: Ich hoffe sehr, dass die Zucchiniblüten mit Ziegenkäse wieder dabei sind. Übrigens, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Auch als Vegetarier (besser allerdings: Pescetarier) wird man hier fündig. Und nach dem Essen dann noch auf ein Helles ins Johannis Café, das so angenehm echt ist und gleichzeitig skurril, dass es häufig mit einem eher abgedroschenen "kultig" beschrieben wird. Weil die Erlebnisse in dieser Kneipe aber ohnehin nur schwer in Worte zu fassen sind, lasse ich es und gehe einfach hin.

Freitag: Dolce vita und Herzschmerz

Detailansicht öffnen Fantastico: Die Italo-Schlager-Combo Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys kommt zwar aus Augsburg, bringt aber mit ihrem neuen Album "Mille Gracie" wieder Dolce vita ins heimische Wohnzimmer. (Foto: Ludwig van Borkum)

Der Abend gehört der besten Fake-Band aller Zeiten. Und mit Fakes kenne ich mich schließlich aus. An diesem Freitag erscheint das neue Album "Mille Grazie" der Italo-Schlager-Combo Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Manche sagen, die Band ist eine Persiflage auf den Schlager, eine ironische Hommage an Italien wie wir es aus dem Urlaub kennen, wieder andere finden die Klischees zu dick aufgetragen und das Deutsch-Italienisch-Kauderwelsch albern. Und ja, dass die Band von sich behauptet, seit Jahrzehnten berühmt und erfolgreich im Showgeschäft zu sein, obwohl die Musiker selbst noch gar nicht so lange auf der Welt sind (und zudem aus Augsburg kommen), das kann man seltsam finden. Oder fantastico! Ich schließe mich natürlich letzterem Urteil an. Und deswegen werde ich mir das neue Album am Ende der Arbeitswoche daheim im Wohnzimmer gönnen. Mit einem Glas Chianti dazu vielleicht und auf erhöhter Lautstärke. Das muss am Freitagabend erlaubt sein.

Samstag: Bayerisch-schwäbisches Derby

Detailansicht öffnen Andre Hahns Kopfballtreffer ins Tor von Manuel Neuer brachte den FC Augsburg im November 2021 2:0 in Führung gegen den FC Bayern. Nun steht das Rückspiel an. (Foto: imago images/ActionPictures)

Samstag ist natürlich Bundesliga. Dazu noch das bayerisch-schwäbische Derby, der FC Bayern empfängt den FC Augsburg. Warum nicht endlich mal wieder ins Stadion? Das Hinspiel im November gewann der FCA 2:1. Wer weiß, vielleicht bietet das Match ja auch Überraschungspotential ...

Sonntag: Rauf auf den Kofel

Detailansicht öffnen Sehnsuchtsort, um Ruhe zu finden: Der Kofel, Hausberg der Oberammergauer. (Foto: Bäck Christian/mauritius images)

Einfach mal raus, einfach mal Ruhe haben, am liebsten sogar alleine sein. Deshalb kommt jetzt gar nicht mehr viel von mir: Ich werde auf den Kofel wandern. Kann ich Ihnen empfehlen. Nur nicht diesen Sonntag (wenn Sie mir diesen Gefallen tun möchten).

2008 begann der Diplom-Journalist Sebastian Meinberg seine Laufbahn beim Jugendprogramm des Bayerischen Rundfunks. Bis heute arbeitet der 1982 geborene Münsteraner für verschiedene Formate bei "Puls", dem jungen Content-Netzwerk des BR, für die er bereits mit zahlreichen Medienpreisen ausgezeichnet wurde. Bis 2012 war Meinberg als Reporter für das Jugend-Magazin on3-südwild unterwegs. 2019 stellte er gemeinsam mit Ariane Alter einen Weltrekord auf, indem er 72 Stunden lang für das ARD- und ZDF-Jugendangebot funk und ARD alpha eine Talkshow moderierte.