Promi-Event in München

Von Philipp Crone

René Benko ist nicht da. Das macht aber zum einen nichts, weil Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) immer gerne eine frei werdende Rolle der Hauptattraktion übernimmt. Zum anderen erfährt man ausnahmsweise, was passiert, wenn mal jemand - wie in diesem Fall der mit Insolvenzen geplagte Immobilien-Guru aus dem großen Kenne-ich-Kosmos des Münchner Anwalts Stavros Kostantinidis - in Ungnade und damit für den vielleicht spannendsten Münchner Gesellschaftsabend des Jahres ausfällt.