Beinahe jeder Mensch zögert unangenehme Aufgaben mal unnötig lange hinaus. Was aber, wenn das Aufschieben zur Dauerstrategie wird? Warum Prokrastination nichts mit Faulheit zu tun hat und mit welchen Tipps sich gegensteuern lässt.

Ein Umzugskarton lungert seit zwei Jahren im Flur herum. Man müsste ihn aufräumen, aber wohin mit dem Inhalt? Die Entscheidung ist unbequem, also wird sie vertagt. Eigentlich kennen alle ihre eigenen Aufgaben sehr genau: was zu Hause zu tun ist, in der Arbeit und der Uni, oder für ein möglichst gesundes Leben. Trotzdem werden ständig viele Arbeiten hinausgezögert, und am Ende bricht Stress und Chaos über einen herein – hätte man es doch einfach gleich schnell erledigt!