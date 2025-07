Studierende aus Nicht-EU-Ländern warten in München sehr lange auf die Bearbeitung ihrer Aufenthalts-Anträge. Dadurch drohen Jobverlust oder ein Wiedereinreiseverbot nach dem Familienbesuch. Wo die Probleme liegen – und wie das KVR sie beheben will.

Von Katharina Haase

Anna Petrowa hat genug gewartet. Bereits am 8. Dezember 2024 hat die russischstämmige Studentin der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) bei der Stadt München ihre Aufenthaltsgenehmigung angefragt. Mehr als sieben Monate sind seitdem vergangen. Der Status ihres Antrags: aktuell unbekannt. Petrowa will nun auf diesen Missstand aufmerksam machen, der neben ihr noch viele weitere Studierende in München betrifft. Sie heißt eigentlich anders, ihr echter Name und ihr Studienfach sollen nicht in der Zeitung stehen. Die 21-Jährige befürchtet Nachteile durch die Ausländerbehörde.