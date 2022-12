Von Lea Kramer

Welliges Papier ragt aus einem Karton. Ein Verstärker steht daneben. Es riecht modrig in diesem fensterlosen Untergeschoss in Giesing. "Bei uns war nur der Teppich nass. In anderen Räumen stand das Wasser Zentimeter hoch auf dem Boden, bei einigen hat es von der Decke getropft", sagt Thomas Willecke. Der Schlagzeuger hat mit seiner Lukas Tower Band unter dem unscheinbaren Innenhof an der Alpenstraße einen der 36 Proberäume gemietet. Nein, sie hatten ihn gemietet, denn so wie allen Mieterinnen und Mietern ist Willecke und seiner Band wegen eines Wasserschadens Ende Oktober der Vertrag gekündigt worden. Damit haben an die 50 Münchner Bands schlagartig ihre Basis verloren.