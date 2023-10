Ein Verbot des für Freitag angekündigten "Protestmarschs" der Gruppierung "Palästina spricht" in München hat Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU) gefordert. "Ich fordere die zuständigen Behörden auf, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Demo zu verbieten", so Spaenle in einer am Mittag verbreiteten Presseerklärung.