Es sollte ein Protestcamp werden nach dem Vorbild der New Yorker Columbia University. Rund 70 Menschen versammelten sich am Freitagabend vor der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) mit dem Ziel, dort bis Montagabend ein Solidaritätszeichen mit der Zivilbevölkerung in Gaza zu setzen. Nachdem die Versammlung an diesem Ort - dem symbolträchtigen Geschwister-Scholl-Platz unmittelbar vor dem Eingang ins Hauptgebäude - nicht genehmigt wurde und die Polizei Kräfte zusammenzog, löste sich die Versammlung nach rund drei Stunden gegen 20.30 Uhr auf.

Die Polizei bestätigte den friedlichen Verlauf. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten seien keine festgestellt worden. Eine Universitätssprecherin verwies auf Anfrage darauf, dass das Gelände nicht in die Zuständigkeit der LMU falle, sondern der Stadt München gehöre. An dem Statement, welches die LMU eine Woche zuvor zu einer ähnlichen Demonstration an gleicher Stelle veröffentlicht hatte, habe sich nichts geändert. In der Erklärung hatte es geheißen: "Die LMU bekundet ihren Partnerinstitutionen in Israel und den israelischen und jüdischen Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weiterhin ihre Solidarität und stellt sich klar gegen jede Form von Antisemitismus wie auch jegliche Diskriminierung."

Die Demonstrierenden, die sich unter dem Slogan "The Invasion of Rafah" versammelten, hatten mehrere Forderungen formuliert. Die erste: Überhaupt vor der Universität demonstrieren zu dürfen. Von der LMU verlangen sie zudem eine Stellungnahme gegen den "Genozid", den Israel aus ihrer Sicht verübe, sowie - O-Ton - "die Freilassung aller politischer Gefangenen".

Zudem sollen Universitäten darauf verpflichtet werden, ausschließlich mit zivilen Institutionen zusammenzuarbeiten. Die Münchner Universitäten sollen Transparenz schaffen, wo sie mit Universitäten in Israel und dem Militär des Staates kooperieren. All diese Initiativen sollen gestoppt werden.

Vorgetragen wurden diese Ziele auf Anfrage von einem Camp-Sprecher, der seinen Namen nicht nennen wollte. Ordner waren ausgewiesen, auf der Social-Media-Plattform Instagram waren vorab konkrete Handlungsanweisungen an Camp-Teilnehmer verbreitet worden. Die Versammlung war als spontan deklariert worden. Unorganisiert war sie nicht.

Die Ordnungsbehörden untersagten die Zusammenkunft mit der Begründung, dass bis Montagabend unmittelbar vor der LMU noch weitere Veranstaltungen geplant seien. Der angebotene Ersatzort am Karl-Stützel-Platz wurde von den Demonstrierenden abgelehnt. Die von ihnen ins Gespräch gebrachten Ausweichorte am Professor-Huber-Platz auf der anderen Seite der Ludwigstraße oder vor den Pinakotheken wiederum fanden bei den Ordnungsbehörden keine Zustimmung. Eine Eskalation blieb allerdings aus. Die Zusammenkunft löste sich auf, bevor die Polizei einschritt.

Detailansicht öffnen Eine Forderung der Demonstrierenden: Hochschulen sollen nur noch mit zivilen Einrichtungen kooperieren. (Foto: René Hofmann)

Detailansicht öffnen "Ceasfire" - ein Waffenstillstand wird gefordert. Die Demonstranten sehen sich außerdem in Solidarität mit Universitätsprotestlern in den USA. Und mit der Arbeiterklasse. (Foto: René Hofmann)

Zuvor war in Sprechchören unter anderem gerufen worden: "Viva, viva, Palästina". Und: "LMU shame on you". Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde "Völkermord" vorgeworfen und er wurde als "Terrorist" bezeichnet. Eine Rednerin versuchte, die Menge zu animieren, ihr nachzurufen: "Israel ist ... der wahre Terrorist". Distanzierungen zur Terrororganisation Hamas blieben ebenso aus wie Erwähnungen des von ihr verübten Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023.

Spontan fanden sich zwei Gegendemonstrantinnen ein, die - von der Polizei angewiesen - am Rande des Geschwister-Scholl-Platzes Israel-Fahnen entrollten. Am Eingang zum Hauptgebäude der LMU bezogen mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes Stellung.

An der LMU gibt es seit 1997 einen Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur; es war der erste dieser Art an einer deutschen Hochschule.

Mitte Oktober 2023 hatte der Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft des Stadtrats als Reaktion auf den Hamas-Überfall beschlossen, dass die Münchner Universitäten den Austausch mit der Ben-Gurion-Universität in Be'er Scheva ausbauen sollen. Die Stadt in der nördlichen Negev-Wüste ist seit 2021 eine Partnerstadt Münchens. In ihr gibt es rund 30 000 Studierende.

Anne Hübner, die Vorsitzender der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat, schrieb am Freitagabend vor der freiwilligen Auflösung des Camps auf dem Nachrichtendienst X (einst Twitter): "Die Polizei nutzt hoffentlich jeglichen Spielraum, den sie hat, um Camps nach US-Vorbild zu unterbinden." Proteste gegen Netanjahu seien "legitim", "Camps gegen Israel und sein Existenzrecht gerade in München jedoch unerträglich".