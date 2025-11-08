Zum Hauptinhalt springen

Wegen Forschungszusammenarbeit mit IsraelPalästina-Aktivisten versuchen, die Technische Universität zu besetzen

Lesezeit: 1 Min.

Studierende, Arbeitnehmer und Wissenschaftler demonstrieren in den Straßen Münchens, um von der Technischen Universität München (TUM) Rechenschaft für ihre Rolle beim Völkermord in Gaza und für die Rechte der Palästinenser zu fordern.
(Foto: IMAGO/Julius Mortsi)
  • Etwa 40 Pro-Palästina-Aktivisten haben am Freitagabend versucht, die Technische Universität München zu besetzen.
  • Sie werfen der TUM wegen ihrer Forschungskooperationen mit israelischen Partnern direkte „Beihilfe zum Völkermord" in Gaza vor.
  • Nach zweieinhalb Stunden verließen die Aktivisten die Eingangshalle und den ersten Stock freiwillig wieder.
Bei einer propalästinensischen Demonstration stürmen etwa 40 Aktivisten die TU. Sie werfen der Universität Mitschuld am Leid in Gaza vor.

Von Pauline Graf

Etwa 40 Pro-Palästina-Aktivisten haben am Freitagabend versucht, die Technische Universität München (TUM) an der Arcisstraße zu besetzen. Unter Rufen wie „Yallah, Yallah, Widerstand“ forderten sie das Ende etwaiger Kooperationen der TUM mit israelischen Hochschulen - und warfen ihr direkte „Beihilfe zum Völkermord“ in Gaza vor.

Die Aktion schloss sich an eine größere Demonstration mit etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an. Dazu aufgerufen hatten die Gruppen „Uni for Palestine“, „Palästina spricht“ und „Klasse gegen Klasse München“, die beiden letztgenannten werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Unter dem Hashtag #endacademiccomplicity werfen die Aktivisten der TUM über ihre Forschungskooperationen mit israelischen Partnern direkte „Beihilfe zum Völkermord“ in Gaza vor.

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben die Gruppen bereits mehrfach Aktionen in München organisiert, die das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen und die Position der deutschen Regierung anprangern. Auch das vergangenes Jahr geräumte „Zeltlager für Palästina“ wurde maßgeblich von denselben Gruppierungen initiiert.

Bereits im Winter hatten Aktivisten Gebäude der TU mit Parolen wie „Genocide“ und roten Symbolen beschmiert und versucht, einen Hörsaal zu besetzen. Gegen die Gruppierung „Uni for Palestine“ ermittelt der Staatsschutz, nachdem sie die möglicherweise strafbare Parole „From the river to the sea“ in sozialen Netzwerken gepostet hatte.

Einige Aktivisten protestierten im Hauptgebäuder der TUM weiter. Die Polizei hatte sie vorher gebeten, sich an die vorher angemeldete Route zu halten.
(Foto: IMAGO/Julius Mortsi)

Am Freitagabend zogen die Demonstranten zunächst vom Königsplatz durch die Stadt, bevor sie vor dem Hauptgebäude der TU an der Arcisstraße Halt machten. Trotz der Präsenz von etwa 100 Polizisten drang ein Teil der Gruppe in die Eingangshalle vor und protestierte dort weiter. Über Megafon forderten sie die Umbenennung der Halle nach dem palästinensischen Al-Jazeera-Journalisten Hossam Shabat -  Israel zufolge soll er Mitglied der Hamas und Scharfschütze gewesen sein.

Die Aktivisten bezeichneten die TU als „führendes Beispiel westlicher Wissenschaftseinrichtungen“, die „Komplizen in dem Genozid in Gaza“ seien. Ein aktueller UN-Bericht thematisiert Forschungskooperationen zwischen der TUM und israelischen Einrichtungen, darunter auch Unternehmen mit militärischem Hintergrund. Eine direkte Beteiligung der Universität an militärischer Forschung oder an der Zerstörung Gazas ist allerdings nicht belegt. Die TU äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

Die Polizei sprach auf Anfrage von einem weitgehend friedlichen Verlauf. Anzeigen lagen zunächst nicht vor. Nach rund zweieinhalb Stunden verließen die Aktivisten die Eingangshalle und den ersten Stock des Gebäudes freiwillig. Ob die TU Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs stellen wird, ist noch offen.

Lesen Sie mehr zum Thema

Gutscheine:

