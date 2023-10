Eine "niederschmetternde melodische Aufrichtigkeit" hat der SZ-Kritiker im vergangenen Jahr bei Alexandra Dovgans Konzert im Prinzregententheater gehört und der Moskauerin eine Weltkarriere prophezeit. Jetzt kehrt die gerade mal 16 Jahre alte Pianistin, der natürlich das Label "Wunderkind" anhaftet (schließlich spielt sie seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier) nach München zurück. Zuvor hat sie auch schon das Publikum im Pariser Théâtre des Champs Elysées, in der Züricher Tonhalle, beim Rheingau Musik Festival, beim Menuhin Festival in Gstaad oder beim Verbier Festival euphorisiert. Dass sie auch jede Menge renommierte Wettbewerbe gewonnen hat, muss gar nicht erst erwähnt werden. Am Sonntag, 15. Oktober, spielt sie im Prinzregententheater Werke von Bach, Beethoven und Brahms.