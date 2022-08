Das Prinzregentenbad kann seinen Freibadbereich bis zum Ende dieser Sommersaison am Montag, 12. September, nicht mehr öffnen. Der Brand im Saunabereich hat große Zerstörungen im Hauptgebäude nach sich gezogen.

Die Gutachten zur Schadstoffbelastung stehen noch aus, die Experten hätten jedoch laut den Stadtwerken einhellig dafür plädiert, auch das Freigelände aus Sicherheitsgründen nicht fürs Publikum zu öffnen. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern weiter an. Ob in diesem Winter Eislauf im Prinzregentenstadion möglich ist, wird erst in einigen Wochen entschieden.