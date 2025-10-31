Eine 18-Jährige erlebt einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff eines damals 62-jährigen Pfarrers – und soll vor sechs älteren Männern darüber berichten: Ist das der richtige Ort, an dem Martha L. (Name geändert) offen schildern kann, was Priester Martin N. ihr angetan haben soll – in allen Details? Im Erzbischöflichen Ordinariat vor einem Kirchengremium aus einem Diakon, einem Theologen und Sozialpädagogen, einem kirchlichen Juristen sowie dem Missbrauchsbeauftragten, dazu ihr Vater und ein Anwalt der Familie?
Prozess gegen PriesterSexueller Übergriff im Pfarrhaus? 18-Jährige sollte vor Kirchenmännern darüber berichten
Im Prozess gegen einen Priester wegen mutmaßlicher Vergewaltigung geht es um ein Treffen im Erzbischöflichen Ordinariat in München. Warum das Gespräch abgebrochen werden musste – und die Kirche auf eine Anzeige verzichtete.
