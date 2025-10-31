Im Prozess gegen einen Priester wegen mutmaßlicher Vergewaltigung geht es um ein Treffen im Erzbischöflichen Ordinariat in München. Warum das Gespräch abgebrochen werden musste – und die Kirche auf eine Anzeige verzichtete.

Eine 18-Jährige erlebt einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff eines damals 62-jährigen Pfarrers – und soll vor sechs älteren Männern darüber berichten: Ist das der richtige Ort, an dem Martha L. (Name geändert) offen schildern kann, was Priester Martin N. ihr angetan haben soll – in allen Details? Im Erzbischöflichen Ordinariat vor einem Kirchengremium aus einem Diakon, einem Theologen und Sozialpädagogen, einem kirchlichen Juristen sowie dem Missbrauchsbeauftragten, dazu ihr Vater und ein Anwalt der Familie?