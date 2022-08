Von Wolfgang Görl

Am 1. August 1972, rund dreieinhalb Wochen vor Beginn der Olympischen Sommerspiele, tauchen in Moosach, westlich der Landshuter Allee, fremde Gestalten auf, bepackt mit Koffern, Umhängetaschen, einige mit Kameras. Es sind Journalistinnen und Journalisten, die ersten 60, die in die olympische Pressestadt ziehen. Tausende ihrer Kollegen werden in den nächsten Tagen folgen. Sie richten sich ein in den frisch erbauten Terrassenhäusern, den Wohnblöcken oder dem 22-stöckigen Hochhaus, konstruiert in Fertigbauweise aus solidem Beton. Was sie sonst an notwendigen oder überflüssigen Dingen des Lebens brauchen, finden sie nebenan im bereits eröffneten Olympia-Einkaufszentrum.