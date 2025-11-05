Staub? Da denkt man rasch an Hausputz. Hat doch Staub einen ausgesprochen schlechten Ruf. Ganz zu Unrecht, meint die Münchner Kinderbuchautorin Silke Schlichtmann. In ihrem aus der Ich-Perspektive erzählten Sachbilderbuch Staub (Tulipan Verlag), einfallsreich illustriert von Maja Bohn, schildert sie ihn als wahren Wunderstoff: Der die schönsten Sonnenuntergänge und einen blauen Himmel beschert, der es regnen lässt, kunstvolle Schneeflocken zaubert und Geschichten von früheren Zeiten erzählt. Die gar nicht graue Materie stellt sie in ihrer Familienlesung mit Musik und Experimenten am 15. November um 15 Uhr in Mayras Canela Art Studio, Innere Wiener Straße 28, vor. Der Eintritt ist frei, aber mit Anmeldung über: hallo@kuckuck-kinderbuchkultur.de.

Laura und das Ei Humpty Dumpty werden beste Freunde. (Foto: Binette Schroeder/NordSüd Verlag)

In einem geheimnisvollen Wald macht sich das mutige Mädchen Laura mit dem Ei Humpty Dumpty auf zu einem Abenteuer. Gemeinsam erleben sie Kampf und Verlust, begegnen aber auch einer wunderbaren Überraschung. Inspiriert durch das Kinderbuch Laura von Binette Schroeder (NordSüd Verlag) entwickelten die Münchner Künstlerinnen Kassandra Wedel, Elisabeth Brichta und Laura Steinhöfel das inklusive Theaterstück Tanzwald für taube wie hörende Menschen ab fünf Jahren. Aufführungen sind am 14. November, 16 Uhr, und am 16. November, 15 Uhr, im Hoch X; es folgen am 17. November, 16 Uhr, sowie am 18. November, 15 Uhr, Vorstellungen in der Neuen Ziegelei am Maria-Nindl-Platz.

Die Geschichte vom Aschenbrödel, das trotz aller Bösartigkeiten ihrer Stiefmutter und der Mobbingversuche ihrer Stiefschwestern die Braut des begehrten Prinzen wird, zählt zu den berühmtesten und hoffnungsvollsten Märchen der Welt. Karl Alfred Schreiner, Ballettchef und Choreograf am Gärtnerplatztheater, hat daraus ein familientaugliches Ballettmärchen zu Johann Straussʼ Musik geschaffen. Ein träumerischer Abend mit Feen, magischen Tieren und einem Liebespaar, das unbeirrt von Neid und gesellschaftlichen Konventionen zueinander findet. Premiere ist am 20. November um 19.30 Uhr, weitere Termine unter www.gaertnerplatztheater.de (ab sechs Jahren).

Die beste Showtruppe wird gesucht in der Musiktheaterproduktion „Supertrouper“. (Foto: Andy Schwörer)

Wer singt am besten? Wer bietet die tollste Show? Darum konkurrieren 45 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren aus dem Projektchor Die Nachtigallen in dem Musiktheaterprojekt Supertrouper! Während sie Songs von Abba, den Prinzen oder Udo Jürgens performen, müssen sie in dieser etwas anderen Casting-Show mit einer hitzköpfigen Jury, verwirrten Kameraleuten, überehrgeizigen Müttern, überraschenden Werbepausen und hartnäckigen Reportern zurechtkommen. Auch dieses Stück hat die Sopranistin und Chorleiterin Anette Nödinger mithilfe des Förderprogramms „Kultur macht stark“ und der Opernregisseurin Julia Riegel umgesetzt. Der Eintritt zu den Aufführungen am 15. und 16. November jeweils um 17 Uhr im Anton-Fingerle-Berufsbildungszentrum in der Schlierseestraße 47 ist frei.

Ein weiteres Projekt von Regisseurin Julia Riegel ist das Kinder-Musiktheaterstück Fanny & Felix – auf den Spuren zweier Wunderkinder, das die Chorbande Schwabing am 9. November unter der Leitung von Verena Kley aufführt. Das von Riegel geschriebene Stück beleuchtet die Kindheit und Jugend der hochtalentierten Geschwister Mendelssohn-Bartholdy. „Dabei trifft man auch Goethe und die Queen Viktoria, erlebt mit, wie Bach durch Felix wieder populär wurde, und kann durch den Sommernachtstraum geistern – alles eingebettet in die zauberhafte Musik von Felix und Fanny“, sagt Riegel. Die Vorstellungen beginnen um 11 und um 18 Uhr im Theatersaal Münchenstift, Rümannstraße 60. Karten unter: kartenvorverkauf@chorbandeschwabing.de.

Der Thematik Mütter und Väter widmet sich Rena Dumont in ihrem Theaterstück, das klassische Monologe der Weltliteratur von Büchner bis Tabori mit neu geschriebenen Passagen zu einer ganz eigenen Geschichte verbindet. Ihr Projekt erzählt von tragischen Schicksalsschlägen, bietet zugleich aber auch eine ordentliche Portion Situationskomik – mit dem erklärten Ziel der Regisseurin, so beim jungen Publikum das Interesse an Literatur und Lesen zu wecken. Premiere ist am 14. November um 19 Uhr im Mucca, Schwere Reiter Straße 2c.