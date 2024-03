Im Hofspielhaus entführen drei Stewardessen das Publikum auf eine spektakuläre musikalische Flugreise mit den "Beatles on Board".

Von Allegra Knobloch

Während der Streik von Lufthansa-Beschäftigten in München wohl erneut Ärger bei einigen Passagieren auslösen dürfte, sorgt die "Bavarian Race Airline" im Hofspielhaus auf dem Flug vom "Franz Josef Strauß Markus Söder Airport" nach Liverpool oder viel mehr "Loverpool" für unbeschwerte Heiterkeit. Die Flugbegleiterinnen Mary, Coco und Lucy entführen das Publikum auf eine spektakuläre Reise in die Heimatstadt der Beatles, die auch "on Board" sind und zu jedem Anlass den passenden Song im Gepäck haben.